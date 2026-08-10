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Casas en Venta en Almeria, Španjolska

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Vera
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260 propiedades total found
Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$427,662
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$427,683
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Apartamentos de playa en Almería de 1, 2 y 3 dormitorios. La fase 7 de Mar de Pulpí, también…
$300,534
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
La fase 9 de Mar de Pulpí, llamada Petunia, cuenta con zonas comunes que incluyen jardines, …
$250,830
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 3
Área 187 m²
Es un complejo residencial de 54 apartamentos con 1, 2 y 3 dormitorios, distribuidos en 6 bl…
$315,910
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Apartamentos de playa en Almería de 1, 2 y 3 dormitorios. La fase 7 de Mar de Pulpí, también…
$328,276
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
La fase 9 de Mar de Pulpí, llamada Petunia, cuenta con zonas comunes que incluyen jardines, …
$231,180
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Vera, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 86 m²
Nuevos bungalows en Vera Playa, Almería: casas modernas cerca del marVida moderna en Pueblo …
$315,115
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
La 8ª fase de Mar de Pulpí, también conocida como “Las Amapolas”, se encuentra en primera lí…
$560,611
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Vera, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Área 84 m²
Situado en el encantador pueblo de Vera, este complejo residencial ofrece una variedad de op…
$285,602
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 1
Área 116 m²
Es un complejo residencial de 54 apartamentos con 1, 2 y 3 dormitorios, distribuidos en 6 bl…
$204,001
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
La 8ª fase de Mar de Pulpí, también conocida como “Las Amapolas”, se encuentra en primera lí…
$360,641
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Apartamentos de playa en Almería de 1, 2 y 3 dormitorios. La fase 7 de Mar de Pulpí, también…
$346,770
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Vera, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Área 165 m²
En el corazón de Vera Playa, en la prestigiosa urbanización de Pueblo Salinas, se ha creado …
$332,231
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Residencial de obra nueva de bonitos chalets situados en la Costa de Almería, Vera. Reside…
$528,882
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
La 8ª fase de Mar de Pulpí, también conocida como “Las Amapolas”, se encuentra en primera lí…
$453,113
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
La 8ª fase de Mar de Pulpí, también conocida como “Las Amapolas”, se encuentra en primera lí…
$629,965
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Vera, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 259 m²
Situado en el encantador pueblo de Vera, estos bungalows ofrecen la combinación perfecta de …
$407,886
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
VILLAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN VERA, ALMERIA Residencial de obra nueva de bonitos chalets…
$541,949
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 3
Área 110 m²
Es un complejo residencial de 54 apartamentos con 1, 2 y 3 dormitorios, distribuidos en 6 bl…
$283,270
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Villa en Vera, Španjolska
Villa
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Villas de nueva construcción en Vera Playa, Almería: viviendas modernas cerca del mar Vida …
$522,877
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 2
Área 118 m²
Disfrute de la vida junto al mar en estas casas de diseño mediterráneo, con amplias terrazas…
$384,932
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 1
Área 67 m²
Situado en el encantador pueblo de Poso del Esparto, este exclusivo complejo residencial ofr…
$203,614
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Villa 5 habitaciones en Cuevas del Almanzora, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Cuevas del Almanzora, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 293 m²
Número de plantas 1
Impresionante villa de lujo ubicada en un complejo de golf con una gran terraza y comodidade…
$1,10M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Vera, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Área 72 m²
Nuevos bungalows en Vera Playa, Almería: casas modernas cerca del marVida moderna en Pueblo …
$350,323
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Pulpi, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 157 m²
Piso 2/2
Nuevo bungalow en un complejo residencial en Pulpi. Bungalow en el segundo piso con una supe…
$252,574
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Villa 4 habitaciones en Cuevas del Almanzora, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Cuevas del Almanzora, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Opulenta villa a estrenar situada en un campo de golf, con una amplia terraza, piscina comun…
$401,222
VAT
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 157 m²
La 8ª fase de Mar de Pulpí, también conocida como “Las Amapolas”, se encuentra en primera lí…
$314,405
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Apartamentos de playa en Almería de 1, 2 y 3 dormitorios. La fase 7 de Mar de Pulpí, también…
$292,443
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
La 8ª fase de Mar de Pulpí, también conocida como “Las Amapolas”, se encuentra en primera lí…
$343,302
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Tipos de propiedades en Almeria

villas
bungalow
dúplex

Parámetros de las propiedades en Almeria, Španjolska

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