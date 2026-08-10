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Casas en Venta en Estepona, Španjolska

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482 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Bel Air, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Bel Air, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 399 m²
Villa de 6 dormitorios en venta en El Paraíso. 6 dormitorios · 7 baños · 399 m2 construidos.…
$4,27M
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Casa 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Atalaya. 3 dormitorios · 2 baños · 157 m2 construi…
$876,105
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Casa 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Atalaya. 3 dormitorios · 3 baños · 164 m2 construi…
$977,971
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Casa de 3 dormitorios en venta en Diana Park. 3 dormitorios · 1 baño · 109 m2 construidos. P…
$530,972
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Casa 2 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Casa adosada de 2 dormitorios en venta en Atalaya. 2 cama · 1 baño · 96 m2 construidos. Pres…
$575,990
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Casa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Seghers. 4 dormitorios · 4 baños · 275 m2 construidos. Pr…
$1,73M
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Casa 2 habitaciones en Bel Air, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Bel Air, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Casa adosada de 2 dormitorios en venta en El Paraíso. 2 camas · 2 baños · 116 m2 construidos…
$523,502
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Casa 3 habitaciones en Bel Air, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Bel Air, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Cancelada. 3 dormitorios · 2 baños · 122 m2 constr…
$634,225
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Casa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 293 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Selwo. 4 camas · 3 baños · 293 m2 construidos. Presentada…
$1,79M
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Casa 5 habitaciones en Bel Air, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Bel Air, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 595 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en El Paraíso. 5 camas · 4 baños · 595 m2 construidos. Prese…
$3,45M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Resinera Voladilla, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Resinera Voladilla, Španjolska
Dormitorios 3
Área 135 m²
Situado en la hermosa ciudad de Estepona, este exclusivo complejo residencial ofrece una sel…
$1,01M
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Estepona, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Estepona, Španjolska
Dormitorios 2
Área 83 m²
El complejo cuenta con varias áreas comunes diseñadas para la comodidad de los residentes, i…
$437,145
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Casa 5 habitaciones en Bel Air, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Bel Air, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 298 m²
Casa adosada de 5 dormitorios en venta en Cancelada. 5 camas · 4 baños · 298 m2 construidos.…
$1,47M
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Casa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 337 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en Atalaya. 5 camas · 3 baños · 337 m2 construidos. Presenta…
$1,59M
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Casa 3 habitaciones en Bel Air, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Bel Air, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Cancelada. 3 dormitorios · 3 baños · 160 m2 constr…
$705,343
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Estepona, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 165 m²
Situado en la hermosa ciudad de Estepona, este exclusivo complejo residencial ofrece una sel…
$827,662
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Casa 4 habitaciones en Resinera Voladilla, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Resinera Voladilla, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Sotoserena. 4 camas · 2 baños · 235 m2 construidos…
$673,875
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Dúplex 3 habitaciones en Resinera Voladilla, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Resinera Voladilla, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 226 m²
Marine Hills by TM está situado en un entorno privilegiado a menos de 10 minutos de Estepona…
$1,14M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 4
Área 541 m²
En un enclave privilegiado de la Costa del Sol, a menos de 2 km del mar y a pocos minutos de…
$2,33M
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Dúplex 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
¡Bienvenido a tu refugio junto al mar! Situado en una de las urbanizaciones más prestigiosas…
$3,13M
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Casa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 508 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en Seghers. 5 camas · 4 baños · 508 m2 construidos. Presenta…
$2,50M
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Casa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 188 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Atalaya. 4 dormitorios · 4 baños · 188 m2 construi…
$1,19M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 98 m²
Bienvenido a un mundo de privilegio y tranquilidad en la exclusiva urbanización de Finestrat…
$568,805
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Seven Diamonds by TM está ubicado en un entorno privilegiado en el corazón del Triángulo de …
$1,85M
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Casa 3 habitaciones en Bel Air, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Bel Air, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 249 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en El Paraíso. 3 dormitorios · 2 baños · 249 m2 const…
$860,063
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Casa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 188 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Atalaya. 4 dormitorios · 4 baños · 188 m2 construi…
$1,23M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 658 m²
Número de plantas 3
Villas independientes con una excelente relación calidad-precio en la ubicación privilegiada…
$2,61M
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Estepona, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Estepona, Španjolska
Dormitorios 2
Área 103 m²
Situado en un entorno natural privilegiado junto al campo de golf Valle Romano, este nuevo c…
$398,463
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Casa 3 habitaciones en Bel Air, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Bel Air, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en Benamara. 3 dormitorios · 3 baños · 173 m2 construidos. P…
$1,48M
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Casa 6 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 189 m²
Villa de 6 dormitorios en venta en El Padron. 6 dormitorios · 5 baños · 189 m2 construidos. …
$1,76M
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