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Casas en Venta en El Vinalopó Medio, Španjolska

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Aspe
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325 propiedades total found
Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villas de nueva construcción a medida en Aspe, Alicante Exclusivas villas construid…
$543 609
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$503 123
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$422 209
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$639 175
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas de nueva construcción a medida en Aspe, AlicanteExclusivas villas construidas a medid…
$435 512
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$509 543
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas de nueva construcción a medida en Aspe, Alicante Exclusivas villas construid…
$435 512
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$639 175
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$694 043
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$395 026
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$509 543
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$422 209
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Villa 15 habitaciones en Elda, Španjolska
Villa 15 habitaciones
Elda, Španjolska
Habitaciones 15
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 806 m²
Finca de Lujo de 13 Dormitorios con Piscinas, Pista de Tenis y Jardines en el Interior de Al…
$1,04M
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$395 026
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$694 043
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$503 123
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Villa en Aspe, Španjolska
Villa
Aspe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villas de nueva construcción a medida en Aspe, AlicanteExclusivas villas construidas a medid…
$543 609
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Villa 4 habitaciones en Hondón de las Nieves, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Hondón de las Nieves, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Elegante villa con gran terraza, jardín y piscina privada situada en una enorme parcela F…
$416 570
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN PINOSO Puede elegir villas con toques tradicionales españoles o…
$385 991
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN PINOSO Puede elegir villas con toques tradicionales españoles o…
$506 904
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$585 192
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Descubre un lugar único en Alicante, Monforte del Cid. Presentamos una exclusiva promoción d…
$386 051
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$466 371
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 4
Área 163 m²
$462 505
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Villas de nueva construcción a medida en Pinoso (Alicante): amplias viviendas en un entorno …
$468 620
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 4
Área 180 m²
$492 795
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Villa en Hondón de las Nieves, Španjolska
Villa
Hondón de las Nieves, Španjolska
Dormitorios 3
Área 123 m²
$431 317
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Villa en Pinoso, Španjolska
Villa
Pinoso, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Moderna villa de nueva construcción en una gran parcela rústica cerca de Pinoso Vid…
$434 416
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Villa en Hondón de las Nieves, Španjolska
Villa
Hondón de las Nieves, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA CON PISCINA EN HONDON DE LAS NIEVES Descubra la elegancia y el confort…
$457 418
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Casa 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Rodeado de un ambiente exclusivo y natural, hay un lugar que encarna un estilo de vida excep…
$559 312
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Tipos de propiedades en El Vinalopó Medio

villas
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en El Vinalopó Medio, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
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