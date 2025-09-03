Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. La Marina Baja
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
65
Altea
253
La Nucía
144
Villajoyosa
34
Casa Borrar
Eliminar
1 767 propiedades total found
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 351 m²
En el centro del Albir tenemos esta gran villa. La Villa actualmente está dividida en …
$511,460
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 307 m²
¡Tenemos tus nuevas villas de lujo en Polop! Te presentamos estas exclusivas villas de lujo …
$784,626
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Un chalet muy bonito en La Nucia. Este chalet está situada en la urbanización Bell…
$459,152
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
AdriastarAdriastar
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 288 m²
Este precioso chalet está situado entre La Nucia y Altea. Antes era un restaurante muy …
$459,152
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Nuevo proyecto de casas unifamiliares modernas con diseño exclusivo, ya que podrás elegir lo…
$394,638
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Una hermosa casa familiar grande de 3 dormitorios situada en la encantadora zona de La Nucia…
$494,024
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Una impresionante villa ubicada en La Nucia. Con una ubicación ideal en una zona tranquil…
$684,659
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 263 m²
Estupendo chalet en venta ubicada en una zona tranquila de La Nucía a sólo unos minutos en c…
$668,385
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Una urbanización conocida como La Alberca de Polop, situada a los pies del León Dormido, ofr…
$610,265
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 218 m²
Chalet muy bonito con dos apartamentos de invitados totalmente separados. La propiedad tiene…
$900,481
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Villa en Polop a estrenar. La villa es una construcción de nueva construcción en dos plan…
$639,325
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Un proyecto exclusivo de 12 villas independientes en construcción. Disfrutarás de estu…
$726,506
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Esta casa tiene una ubicación ideal cerca de Albir. Dispone de salón comedor, amplia coci…
$406,843
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Adosado Adosado 4 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Casa familiar moderna en una preciosa urbanización junto a las montañas del Albir. La casa e…
$534,708
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Una promoción de pueblo de diseño y construcción contemporánea donde disfrutar del clima, co…
$441,716
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Adosado Adosado 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
Fabulosa casa familiar en La Nucia cuenta con 3 dormitorios y 3,5 baños y está completamente…
$392,914
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Una increíble villa en una sola planta, con apartamento de invitados, entre Alfaz y Albir. …
$652,546
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Bonito chalet situado en San Rafael. Un chalet con dos plantas con más de 550 m…
$924,116
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
La propiedad está ubicada en una estupenda urbanización en Polop. La villa se distribuye …
$511,460
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Aquí tenemos una bonita Villa en venta en Polop. Bonito chalet distribuida en dos plant…
$742,780
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Esta Villa está hecha para usted que está buscando una inversión que le traerá más de 45.000…
$881,066
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 366 m²
Muy bonito chalet ubicado en una de las mejores zonas del Albir. Este casa está distribuida …
$784,626
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 227 m²
Este chalet está ubicada en la zona de Bello Horizonte de La Nucia. En esta encantad…
$924,116
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 317 m²
¡Una villa de estilo rústico ubicada entre La Nucía y Altea! Esta magnífica villa de más …
$633,242
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 620 m²
  Este chalet tiene esta dividida en dos plantas con una parcela de 1100m2. En…
$870,645
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Bienvenido a un moderno complejo de villas en el centro de La Nucía, pero ubicado en un ento…
$592,829
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Esta chalet se encuentra en La Nucia con calidades excepcionales. La casa principal se…
$976,424
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 379 m²
Bellamente presentada villa independiente ubicada en Alfaz del Pi en la Costa Blanca. Se …
$842,747
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 359 m²
Una hermosa villa en Alfaz del Pi con la mejor ubicación. Esta casa se divide en dos apar…
$1,04M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Encantadora villa situada en La Nucia. Una villa completamente renovada. La casa cuenta c…
$680,010
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ART Real Estate Costa Blanca SL
Idiomas hablados
English, Deutsch, Español, Français, Svenska

Tipos de propiedades en La Marina Baja

villas
chalets
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir