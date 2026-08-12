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Casas en Venta en Málaga, Španjolska

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Marbella
1040
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478
San Pedro Alcantara
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Fuengirola
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
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Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Calahonda. 4 camas · 3 baños · 159 m2 construidos.…
$604,732
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Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
UP UP
Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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Casa 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Villa de 2 dormitorios en venta en La Campana. 2 cama · 1 baño · 67 m2 construidos. Presenta…
$485,454
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Casa 5 habitaciones en Manilva, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en Manilva. 5 camas · 4 baños · 180 m2 construidos. Presenta…
$685,395
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Casa 8 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Casa 8 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 547 m²
Villa de 8 dormitorios en venta en El Rosario. 8 camas · 7 baños · 547 m2 construidos. Prese…
$2,89M
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Calahonda. 4 camas · 3 baños · 292 m2 construidos.…
$670,387
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Casa 3 habitaciones en Manilva, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Manilva. 3 dormitorios · 2 baños · 198 m2 construi…
$877,514
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Casa 4 habitaciones en Manilva, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en La Duquesa. 4 camas · 4 baños · 210 m2 construidos. Prese…
$1,33M
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Riviera del Sol. 4 dormitorios · 3 baños · 152 m2 constru…
$1,11M
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 219 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en La Cala. 4 dormitorios · 3 baños · 219 m2 construi…
$577,921
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Casa 3 habitaciones en Málaga, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Málaga, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en Alhaurín de la Torre. 3 dormitorios · 3 baños · 177 m2 co…
$705,008
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Casa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Chalet de 5 dormitorios en venta en Sierra Blanca. 5 camas · 4 baños · 390 m2 construidos. P…
$7,51M
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Casa 6 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 482 m²
Villa de 6 dormitorios en venta en Sierrezuela. 6 camas · 7 baños · 482 m2 construidos. Pres…
$2,19M
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Casa 3 habitaciones en Artola, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Artola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Artola. 3 dormitorios · 3 baños · 148 m2 construid…
$745,518
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Casa 8 habitaciones en Periana, Španjolska
Casa 8 habitaciones
Periana, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 990 m²
Villa de 8 dormitorios en venta en Cortijo Blanco. 8 cama · 8 baño · 990 m2 construidos. Pre…
$6,81M
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Casa 6 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Área 886 m²
Villa de 6 dormitorios en venta en Los Arqueros. 6 cama · 9 baño · 886 m2 construidos. Prese…
$4,61M
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Casa 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 358 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en Campo Mijas. 3 dormitorios · 4 baños · 358 m2 construidos…
$1,62M
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Casa 4 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 289 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Benahavís. 4 camas · 3 baños · 289 m2 construidos.…
$1,38M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Despierta en Elviria Playa, Marbella Este, a solo 50 metros del Mediterráneo, con vistas al …
$2,88M
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Casa 6 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 038 m²
Villa de 6 dormitorios en venta en Paraiso Alto. 6 dormitorios · 8 baños · 1038 m2 construid…
$4,62M
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Casa 7 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 7 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 401 m²
Villa de 7 dormitorios en venta en Marbella - Puerto Banus. 7 cama · 3 baños · 401 m2 constr…
$2,77M
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Casa 3 habitaciones en Manilva, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en Manilva. 3 dormitorios · 3 baños · 207 m2 construidos. Pr…
$565,162
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Casa 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en San Pedro de Alcántara. 3 dormitorios · 3 baños · …
$736,079
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Casa 2 habitaciones en Torrox, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Casa adosada de 2 dormitorios en venta en San Roque. 2 camas · 2 baños · 186 m2 construidos.…
$571,264
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Casa 6 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 6 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 305 m²
Casa adosada de 6 dormitorios en venta en Guadalmina Alta. 6 dormitorios · 4 baños · 305 m2 …
$1,67M
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Casa 6 habitaciones en Málaga, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Málaga, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 120 m²
Villa de 6 dormitorios en venta en Málaga Ciudad. 6 camas · 3 baños · 1120 m2 construidos. P…
$1,44M
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Casa 2 habitaciones en Casares, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Casares, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Casa adosada de 2 dormitorios en venta en Gaucín. 2 cama · 1 baño · 60 m2 construidos. Prese…
$287,805
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Casa 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 3 dormitorios · 2 baños · 100 m2 …
$825,160
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 391 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Cerros del Aguila. 4 camas · 6 baños · 391 m2 construidos…
$1,12M
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 505 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Coín. 4 dormitorios · 3 baños · 505 m2 construidos. Prese…
$2,22M
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Tipos de propiedades en Málaga

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Parámetros de las propiedades en Málaga, Španjolska

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