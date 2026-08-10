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Casas en Venta en Cataluña, Španjolska

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Barcelona
16
Gerona
190
Lloret de Mar
62
Blanes
35
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319 propiedades total found
Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 354 m²
Casa con Licencia Turística de estilo clásico, situada en una exclusiva zona residencial pri…
$1,43M
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Villa en Vallromanes, Španjolska
Villa
Vallromanes, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 540 m²
A sólo 20 km de Barcelona, en una exclusiva zona residencial del prestigioso Vallromanes Gol…
$1,51M
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Villa 6 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 364 m²
Número de plantas 2
Villa en Premià de Dalt, Cerca de la Costa y de Parques Naturales La zona de Premià de Dalt …
$2,58M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Ofrecemos una encantadora casa con vistas al mar, situada en la urbanización de La Montgoda …
$739,023
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Villa 5 habitaciones en Peralada, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Peralada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
Descubre esta espectacular Chalet de nueva construcción situada en el exclusivo campo de gol…
Precio en demanda
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Inmobiliaria Scat Realty
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Русский, Español
Villa en Martorell, Španjolska
Villa
Martorell, Španjolska
Dormitorios 5
Área 460 m²
Casa en la ciudad de Martorel en la provincia de Barcelona. El área total es de 460 metros c…
$936,890
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Casa en venta en la urbanización de Blanes.Situado en una zona muy tranquila de Blanes, en u…
$564,884
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 6
Área 349 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una villa de esquina única construida en 1996, ubicad…
$1,37M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 119 m²
Descripción del objeto: En el corazón del pintoresco San Javier se encuentra un proyecto res…
$398,464
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Las casas al comienzo de la construcción a un precio especial sólo en la etapa inicial puede…
$1,01M
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 5
Área 360 m²
Descripción del objeto: Esta excepcional casa con una superficie total de 360 m2 (255 m2 de …
$846,022
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Calella, Španjolska
Villa
Calella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 283 m²
Exclusiva casa en Calella Esta impresionante casa de dos familias, construida en 2006, ofrec…
$741,268
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Villa en Sant Hilari Sacalm, Španjolska
Villa
Sant Hilari Sacalm, Španjolska
Dormitorios 6
Área 417 m²
Manor y dependencias en una parcela de 4.207 m2. Encantadora Finca en venta, que consta de l…
$1,23M
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Villa en Sant Pol de Mar, Španjolska
Villa
Sant Pol de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 641 m²
Una propiedad verdaderamente única donde la privacidad, impresionantes vistas al mar y ubica…
$2,05M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Begur, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Begur, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 249 m²
Exclusivo complejo residencial de 27 casas adosadas, situado a solo 5 minutos a pie del cent…
$607,840
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 9
Área 706 m²
Una maravillosa casa de dos plantas, rodeada de un hermoso jardín y con un techo verde (jard…
$3,46M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 7
Área 900 m²
Moderna casa grande situada en la zona de élite de Pedralbes en Barcelona. La propiedad ofre…
$11,70M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 900 m²
Moderna casa grande situada en la zona de élite de Pedralbes en Barcelona. La propiedad ofre…
$10,47M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Hermosa villa con vistas al mar y licencia turística. Esta magnífica villa de nueva constru…
$1,69M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 674 m²
Casa de nueva construcción (construida en 2025), situada en una de las zonas residenciales m…
$2,54M
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Una casa unifamiliar con dos apartamentos totalmente independientes en Mas Bael es una gran …
$486,128
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 6
Área 214 m²
Casa para la renovación en la zona de élite de Pedralbes con una hermosa vista y una licenci…
$2,11M
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 224 m²
Hermosa casa de una planta con vistas al mar en la urbanización de Cala Caneias en Lloret de…
$1,04M
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 234 m²
Descripción del objeto: Presentamos una de las últimas casas disponibles de este prestigioso…
$710,156
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 6
Área 654 m²
En el corazón de la prestigiosa urbanización de Cala Sant Francesque, a pocos pasos de la pl…
$1,70M
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 93 m²
Descripción del objeto: En la encantadora ciudad de Orihuela, se abre una oportunidad única …
$319,684
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Teia, Španjolska
Villa
Teia, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Situado en una de las zonas residenciales más tranquilas y más buscadas de Teia, esta exclus…
$2,85M
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 122 m²
Descripción del objeto: En una zona cerrada y controlada por la seguridad en Roldán, cerca d…
$449,842
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 242 m²
Descripción del objeto: Situado en el encantador pueblo de Orihuela, estas exclusivas villas…
$1,14M
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Dúplex 5 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 368 m²
Piso 6/7
Apartamentos cerca de tiendas, cultura y vida urbana en Barcelona La zona es conocida por su…
$13,81M
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Tipos de propiedades en Cataluña

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