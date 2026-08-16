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Casas en Venta en Adeje, Španjolska

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96 propiedades total found
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Esta villa independiente de nueva construcción justo frente al mar con las vistas de ensueño…
$2,08M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Número de plantas 3
Casa en primera línea de Del DuqueEn venta es un adosado excepcional situado en un complejo …
$1,41M
VAT
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Dúplex 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Precioso dúplex reformado de 3 dormitorios con jardín privado y vistas al mar - Paraíso II, …
$639,443
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It Is RealtyIt Is Realty
Dúplex 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo El Cortijo, en el corazón de Playa de Las América…
$256,583
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Se vende una espaciosa casa adosada en el complejo Terrazas del Galeon en Adeje. La casa con…
$290,405
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Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Nos complace ofrecerles un espacioso y luminoso apartamento dúplex de dos dormitorios en uno…
$831,275
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Villas de lujo – corales residences | tenerife En una de las zonas más exclusivas y demanda…
$2,56M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Adosado en venta en Los Menores, Tenerife. Casa de dos plantas con una cómoda distribución: …
$447,416
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Nos complace ofrecer en venta esta bonita casa situada en la zona tranquila de Costa Adeje –…
$633,444
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
No busques mas! Es un lugar ideal para vivir o disfrutar de tus vacaciones en Tenerife: una…
$1,88M
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Dúplex 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo residencial Colina Blanca en San Eugenio Alto. 1 …
$160,948
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Exclusiva villa Premium en venta, situada en una de las zonas más prestigiosas del sur de Te…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
En venta hay un ático de dos niveles, ubicado en el complejo Un Posto Al Sol, Callao Salvaje…
$204,100
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villa separada situada en el complejo residencial de Las Mimosas en Torviscas Alto. En la pl…
$402,369
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Número de plantas 3
Casa adosada en venta en el complejo El Veril del Duque, situado en la segunda línea del océ…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Adeje, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Se encuentra un bungalow ubicado en la zona de Adeje. El bungalow consta de: 2 dormitorios, …
$349,886
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Número de plantas 3
Modern villa with pool, garden and ocean views in Madroñal Layout
$4,19M
VAT
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Exclusiva villa pareada con vistas al mar en Playa Paraíso – Tenerife Sur VYM Canarias prese…
$1,57M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 3
En venta es un elegante adosado con un diseño reflexivo, situado en una de las ubicaciones m…
$691,149
VAT
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Dúplex 5 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Bungalow en el complejo Tegueste, San Eugenio Bajo. Sala de estar, 4 dormitorios, 3 baños, c…
$513,166
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Adosado en El Madroñal – Ideal para familias 116 m² construidos | 2 dormitorios dobles + 1 i…
$443,681
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Villa en la zona de El Galeon, en La Capitana. La villa consta de: 4 dormitorios, 3 baños, s…
$670,615
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Nos complace ofrecer esta hermosa casa adosada en venta situada en primera línea cerca de la…
$579,264
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Garage, Privater Pool
$2,19M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Nos complace presentar una villa exclusiva en Siam Gardens, un lujoso complejo situado en la…
$2,85M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Venta de una hermosa casa adosada en una de las zonas más prestigiosas y buscadas del sur de…
Precio en demanda
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Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Un magnífico dúplex en el complejo residencial "Adeje Paradise", ubicado en Playa Paraíso, u…
$303,235
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 564 m²
Se vende villa de dos pisos en la zona de Roque del Conde, Costa Adeje . La villa tiene una …
$874,715
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Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 48 m²
Apartamento dúplex (2 niveles) en una nueva y moderna promoción residencial en Tijoco Bajo (…
$449,061
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Se vende casa de esquina, con una superficie de 220 m2, construida en una parcela de 322 m2.…
$442,023
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