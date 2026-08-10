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Casas en Venta en El Alacantí, Španjolska

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Alicante
60
Mutxamel
97
El Campello
48
San Juan de Alicante
24
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254 propiedades total found
Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 304 m²
Presentamos una CASA realmente única y especial en pleno centro de Muchamiel, situada junto …
$676,168
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Casa 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 249 m²
Propiedad en Bonalba Green Descubra espacios acogedores en un entorno único. Un paseo por es…
$635,713
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Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 480 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta este magnífico chalet a la venta en Muchamiel el cual dis…
$963,804
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Mutxamel, esta exclusiva colección de 14 adosados ofr…
$761,070
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Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Una exclusiva urbanización privada donde el lujo y la elegancia se conjugan en forma de vivi…
$748,386
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Área 247 m²
Descripción del objeto: Imagina un hogar donde te despiertas todos los días con vistas al ma…
$631,377
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Nils Ott Real Estates
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
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Dúplex en Alicante, Španjolska
Dúplex
Alicante, Španjolska
Área 212 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta este exclusivo dúplex a la venta con vistas al mar en ave…
$895,642
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Casa 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Vida residencial exclusiva en San Juan. Descubra esta exclusiva promoción de 8 villas indepe…
$866,882
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Mutxamel, esta exclusiva colección de 14 adosados ofr…
$657,288
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,30M
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Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 217 m²
Chalet a la Venta en Mutxamel - La Huerta Inmobiliaria Casamayor te presenta esta genial p…
$376,320
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Villa en Busot, Španjolska
Villa
Busot, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Los Altos de Alicante se encuentra ubicado en un entorno natural, a los pies de la Sierra de…
$410,344
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Casa 7 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 7 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 750 m²
Número de plantas 2
Magnífica villa con impresionantes vistas al mar en la ciudad de El Campello. Ubicación idea…
$4,39M
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Casa 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
14 viviendas unifamiliares pareadas de 4 y 5 dormitorios, con bodega en planta sótano, plant…
$1,33M
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Casa 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Le presentamos una nueva propiedad en una de las zonas más deseables de la Costa Blanca. Est…
$774,414
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Área 97 m²
Descripción del sitio: En el pintoresco Muthamel, ofrecemos un nuevo complejo residencial co…
$559,448
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Casa 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 234 m²
Propiedad en Bonalba Green Descubra espacios acogedores en un entorno único. Caminando por e…
$635,713
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Casa 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Casas modernas con impresionantes vistas al mar, donde el lujo, la comodidad y la arquitectu…
$658,830
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Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 454 m²
Descubra esta magnífica villa situada en Mutxamel en la misma urbanización La Huerta. Ha…
$906,116
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 247 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA CERCA DE MUTXAMEL Ven a vivir en un complejo en una zona…
$639,485
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Casa 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Descubra esta excepcional promoción para villas diseñadas independientemente y equipadas con…
$520,129
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Chalet en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Chalet
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Área 659 m²
Tenemos este exclusivo chalet a la venta en la zona de Los Girasoles, dispone de salón comed…
$854,637
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Casa 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Explore un diseño elegante que incluye todas las comodidades imaginables. Estas instalacione…
$1,10M
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Área 234 m²
Rodeado de la belleza del campo de golf y frente al mar, el complejo es un lugar ideal para …
$641,147
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Casa 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 251 m²
La arquitectura y el diseño son de particular importancia para aquellos que buscan una inver…
$722,401
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Casa 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Presentamos a su atención el nuevo edificio en una de las zonas más deseables de la Costa Bl…
$1,04M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Mutxamel, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Área 132 m²
Rodeado de la belleza del campo de golf y frente al mar, el complejo es un lugar ideal para …
$366,534
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 204 m²
Vive en una de las zonas más exclusivas de Alicante con Luzzerna, una promoción de 14 elegan…
$1,32M
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Casa 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Propiedad en Bonalba Green Descubre espacios acogedores en un entorno único. Un paseo por es…
$531,687
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Tipos de propiedades en El Alacantí

villas
chalets
bungalow
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Parámetros de las propiedades en El Alacantí, Španjolska

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con Vista a la montaña
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