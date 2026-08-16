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Casas en Venta en Guardamar del Segura, Španjolska

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62 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Apartamentos y adosados de obra nueva en El Raso (Guardamar del Segura) Exclusiva promoción…
$535,987
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Descubre este encantador bungalow de planta baja que te cautivará a primera vista. Con dos d…
$183,921
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Apartamentos y adosados de obra nueva en El Raso (Guardamar del Segura) Exclusiva p…
$535,987
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Descubra esta hermosa casa de campo independiente situada en la prestigiosa zona residencial…
$404,858
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Ubicados en la encantadora localidad de Guardamar del Segura, estos adosados ofrecen una opc…
$529,290
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Casa 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Esta hermosa casa adosada de esquina, situada en el complejo residencial protegido Arco Medi…
$260,065
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
$530,532
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Guardamar del Segura, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Área 103 m²
Nuevo complejo residencial exclusivo ubicado en El Raso, Guardamar del Segura. El proyecto i…
$285,246
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Bungalow Bungalow en Guardamar del Segura, Španjolska
Bungalow Bungalow
Guardamar del Segura, Španjolska
This residential development offers a choice of 32 apartments, designed to meet the most dem…
$383,299
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Casas de 3 dormitorios con piscina comunitaria en Guardamar del Segura, Alicante Guardamar d…
$527,899
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Guardamar del Segura, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Área 103 m²
Situated in the charming town of Guardamar del Segura, this exclusive residential complex of…
$267,536
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Casa 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Casa adosada en venta en Guardamar del Segura, provincia de Alicante. Este amplio alojamient…
$327,681
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Guardamar del Segura, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Área 86 m²
Situated in the charming town of Guardamar del Segura, this exclusive residential complex of…
$261,189
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Villa en Guardamar del Segura, Španjolska
Villa
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 6
Área 450 m²
Esta es una gran mansión de 6 dormitorios de lujo, recientemente renovado, en venta cerca de…
$1,05M
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Casa 4 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Descubre esta impresionante casa de 4 dormitorios situada en el prestigioso complejo residen…
$265,844
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Guardamar del Segura, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Área 103 m²
Nuevo complejo residencial exclusivo ubicado en El Raso, Guardamar del Segura. El proyecto i…
$296,093
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Casa 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Situado en la zona privilegiada de Guardamar del Segura, este nuevo complejo ofrece apartame…
$554,804
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Casa 6 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 199 m²
¿Está buscando las vacaciones perfectas en el sol español? Bienvenidos a nuestra villa priva…
$1,27M
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Guardamar del Segura, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Área 85 m²
Nuevo complejo residencial exclusivo ubicado en El Raso, Guardamar del Segura. El proyecto i…
$265,784
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Guardamar del Segura, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Área 90 m²
This renovated bungalow offers well-planned living space with two bedrooms and two bathrooms…
$180,687
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Guardamar del Segura, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Área 154 m²
Situated in the charming town of Guardamar del Segura, this exclusive residential complex of…
$586,659
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Casa 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Descubre este encantador bungalow en planta baja situado en el hermoso barrio de Guardamar d…
$197,649
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Guardamar del Segura, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Área 80 m²
Nuevo complejo residencial exclusivo ubicado en El Raso, Guardamar del Segura. El proyecto i…
$266,431
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Casa 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Situado en la zona privilegiada de Guardamar del Segura, este nuevo complejo residencial ofr…
$530,532
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Casa 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
La propiedad se divide en 4 niveles, donde hay 3 dormitorios acogedores, que son ideales par…
$283,181
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Casa 8 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Casa 8 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 349 m²
Esta propiedad ofrece un amplio espacio de 349 m2, distribuido en dos plantas, con la posibi…
$924,674
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Casa adosada de diseño moderno en una zona protegida con jardines de cítricos y lagos de sal…
$529,290
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Casa 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Situado en una parte privilegiada de Guardamar del Segura, este nuevo complejo residencial o…
$566,363
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Guardamar del Segura, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Área 101 m²
La urbanización de El Raso en Guardamar del Segura, Alicante, ofrece un complejo residencial…
$400,707
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 172 m²
Descubra estos impresionantes nuevos adosados situados en la privilegiada ubicación de Guard…
$586,012
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