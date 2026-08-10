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Casas en Venta en La Marina Alta, Španjolska

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Calpe
173
Javea
87
Denia
47
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791 propiedad total found
Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 599 m²
Ubicada en la exclusiva zona de Cumbre del Sol, esta villa ofrece una experiencia de vida ún…
$3,00M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 118 m²
Situado en Alicante, en la zona de El Verger, este nuevo proyecto de construcción es una pro…
$583,700
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Casa 3 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 588 m²
Descubra una residencia que redefine el lujo mediterráneo moderno, donde la arquitectura, el…
$2,50M
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 2 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Descubra un exclusivo complejo residencial de nueva construcción en El Verger, compuesto por…
$310,922
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Casa 4 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 599 m²
Descubra una residencia que reinventa el lujo mediterráneo contemporáneo, donde la arquitect…
$3,01M
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Villa en els Poblets, Španjolska
Villa
els Poblets, Španjolska
Dormitorios 3
Área 98 m²
Presentamos las Villas de Obra Nueva en Els Poblets, un exclusivo complejo de cuatro magnífi…
$553,375
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Casa 4 habitaciones en Benisa, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Benisa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 313 m²
Número de plantas 2
La casa en tres plantas tiene una superficie de 313.34 m2, consta de tres dormitorios (dos d…
$1,73M
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Casa 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 164 m²
Piso 1/1
Presentamos una casa con impresionantes vistas del mar y Ifach rock en Calpe - un destino tu…
$517,817
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Villa en Teulada, Španjolska
Villa
Teulada, Španjolska
Dormitorios 5
Área 489 m²
Villa confortable y moderna con piscina privada, 5 habitaciones, situada en una parcela tota…
$1,72M
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Casa 9 habitaciones en Calpe, Španjolska
Casa 9 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Presentamos una espaciosa villa confortable con vistas al mar en Calpe - un destino turístic…
$853,291
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Casa 3 habitaciones en Benisa, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benisa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 545 m²
En la encantadora zona de Benissa, estas exclusivas propiedades ofrecen una combinación únic…
$2,02M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 426 m²
Situado en una de las zonas más exclusivas de Calpe, esta villa de lujo es la combinación pe…
$3,29M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 152 m²
Villa en Javea, con una superficie de 152 m2. Muy cerca de todos los servicios necesarios. L…
$859,175
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Disfrute de la vida a pocos pasos del Mediterráneo en un complejo único de casas ubicadas en…
$456,558
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Villas de lujo de nueva construcción con vistas al mar en Benitachell Villas exclusivas en …
$1,08M
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 770 m²
Situada en una parcela elevada, esta villa ofrece una vista despejada al mar, el parque natu…
$3,59M
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Villa en Benisa, Španjolska
Villa
Benisa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 716 m²
Contemporary Villa with Panoramic Sea Views in La Fustera, Benissa Costa This exclusive new-…
$3,29M
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Casa 4 habitaciones en Benisa, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Benisa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Número de plantas 1
Presentamos una confortable villa en el complejo Residencial Fanadix en Benissa. Se trata de…
$847,602
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 362 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Calpe, esta exclusiva colección de tres viviendas ind…
$1,37M
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 491 m²
Ubicada en la exclusiva zona de Cumbre del Sol, esta villa ofrece una experiencia de vida ún…
$2,29M
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Casa 4 habitaciones en Benisa, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Benisa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 548 m²
Descubra una elegante villa en Benissa, situada en Alicante, que ofrece magníficas vistas al…
$3,18M
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Villa 4 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Villas Independientes de 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Cumbre del Sol Situadas en Benit…
$2,46M
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Villa en Benisa, Španjolska
Villa
Benisa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Una casa con alma, una casa que acoge Cuenta la leyenda que, hace mucho tiempo, en las coli…
$2,59M
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Casa 4 habitaciones en Benisa, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Benisa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 557 m²
Te presentamos esta impresionante villa nueva, donde el diseño moderno se combina con la ese…
$2,51M
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Villa en Benisa, Španjolska
Villa
Benisa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 502 m²
Villa contemporánea de lujo con vistas panorámicas al mar en Montemar, Benissa Excl…
$4,28M
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 621 m²
En el Residential Resort Cumbre del Sol creamos villas para todos los estilos de vida, solo …
$3,22M
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 3
Área 300 m²
Disfrute de la tranquilidad de esta maravillosa villa con su característica destacada - una …
$854,276
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 362 m²
Este proyecto se encuentra en una de las zonas residenciales preferidas por todos los reside…
$1,37M
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Villa en Javea, Španjolska
Villa
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Área 180 m²
Descubra esta exclusiva casa de nueva construcción, diseñada para proporcionar la máxima pri…
$970,342
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 410 m²
Esta nueva villa se encuentra en un complejo privado de seis propiedades de lujo ubicadas en…
$2,16M
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Tipos de propiedades en La Marina Alta

villas
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en La Marina Alta, Španjolska

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con Jardín
con Terraza
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con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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