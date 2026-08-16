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Casas en Venta en Fuengirola, Španjolska

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104 propiedades total found
Casa en Fuengirola, Španjolska
Casa
Fuengirola, Španjolska
$285,641
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International real estate agency Habita
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 130 m²
Este maravilloso complejo residencial ofrece un nuevo nivel de vida, combinando la luz y la …
$1,57M
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Casa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Torreblanca. 4 camas · 3 baños · 176 m2 construido…
$597,266
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Fuengirola, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 2
Área 131 m²
Complejo residencial de 3 bloques con casas de 2 y 3 dormitorios, con solárium privado, jard…
$749,595
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Casa 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Los Pacos. 3 dormitorios · 2 baños · 150 m2 constr…
$502,115
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Fuengirola, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 350 m²
Situado en la prestigiosa zona de Reserva del Higuerón en la Costa del Sol, este exclusivo c…
$1,28M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 4
Área 652 m²
Un exclusivo proyecto residencial que combina la esencia del Mediterráneo con la comodidad y…
$4,60M
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Villa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Número de plantas 2
Espectacular Sky Villa con una gran terraza, piscina infinita comunitaria y gimnasio con inc…
$2,18M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 290 m²
Descripción del objeto: Situado en la hermosa ciudad de Fuengirola, esta exclusiva colección…
$1,64M
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Nils Ott Real Estates
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Fuengirola, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 2
Área 74 m²
Located in the beautiful city of Fuengirola, this residential complex offers a variety of ho…
$692,104
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Fuengirola, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 193 m²
Este nuevo complejo residencial exclusivo en Fuengirola, compuesto por 74 apartamentos y áti…
$506,121
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Fuengirola, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 2
Área 107 m²
Este nuevo complejo residencial en Fuengirola, Málaga ofrece una oportunidad única para disf…
$542,042
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Villa 10 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 10 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 634 m²
Villa ultra exclusiva con dos piscinas infinitas, una impresionante terraza en la azotea, un…
$3,70M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Fuengirola, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 165 m²
Located in the beautiful city of Fuengirola, this exclusive residential complex offers a cho…
$1,16M
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Dúplex 2 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Apartamentos Enfocados en el Bienestar en un Exclusivo Complejo en Fuengirola, Málaga Fuengi…
$497,040
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 159 m²
Descripción del objeto: Esta exclusiva zona residencial de Fuengirola cuenta con 17 modernas…
$1,24M
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Nils Ott Real Estates
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Casa 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 157 m²
Casa de 5 dormitorios en venta en Torreblanca. 5 camas · 3 baños · 157 m2 construidos. Prese…
$762,225
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Casa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 228 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Torreblanca. 4 dormitorios · 4 baños · 228 m2 construidos…
$853,237
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Casa 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 326 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Los Boliches. 3 dormitorios · 3 baños · 326 m2 con…
$1,01M
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 4
Área 250 m²
Descripción del objeto: Esta hermosa casa unifamiliar reformada se encuentra a solo 500 metr…
$591,416
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Nils Ott Real Estates
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 4
Área 236 m²
Este nuevo complejo residencial exclusivo en Fuengirola, compuesto por 74 apartamentos y áti…
$765,097
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Número de plantas 4
Adosados en un Complejo Residencial Bien Diseñado con Vistas al Mar en Fuengirola Los adosad…
$1,38M
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Villa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Villa de lujo de alta gama llave en mano con piscina privada, terraza y una increíble vista …
$1,28M
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Casa 2 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Casa adosada de 2 dormitorios en venta en Los Pacos. 2 cama · 1 baño · 101 m2 construidos. P…
$313,991
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Casa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Torreblanca. 4 camas · 3 baños · 250 m2 construidos. Pres…
$893,505
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Fuengirola, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 140 m²
Located in the beautiful city of Fuengirola, this residential complex offers a variety of ho…
$808,424
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Casa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Torreblanca. 4 camas · 3 baños · 166 m2 construidos. Pres…
$625,707
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Casa 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Casa de 3 dormitorios en venta en Torreblanca. 3 dormitorios · 3 baños · 128 m2 construidos.…
$499,952
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 130 m²
Este maravilloso complejo residencial ofrece un nuevo nivel de vida, combinando la luz y la …
$1,39M
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 174 m²
Descubre un lugar donde la naturaleza y la arquitectura se combinan para ofrecer un lujoso e…
$1,30M
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