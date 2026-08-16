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Casas en Venta en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

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Adeje
96
Arona
31
Los Cristianos
17
San Miguel de Abona
7
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163 propiedades total found
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Esta villa independiente de nueva construcción justo frente al mar con las vistas de ensueño…
$2,08M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Casa adosada en venta en el complejo residencial de élite de nueva construcción PortoNovo en…
$635,626
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Se vende una casa de tres pisos ubicada en El Camison, en la frontera entre las ciudades de …
$524,829
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Casa adosada en venta en La Finca, primera fase de Aguilas del Teide. En la primera planta h…
$305,567
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Adosado Adosado en Santiago del Teide, Španjolska
Adosado Adosado
Santiago del Teide, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
В продаже светлый и просторный таунхаус на юго-западном побережье Тенерифе, в красивом турис…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Número de plantas 3
Casa en primera línea de Del DuqueEn venta es un adosado excepcional situado en un complejo …
$1,41M
VAT
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Villa
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
Nos complace ofrecer a la venta una villa única rodeada de jardines y en primera línea del m…
$3,43M
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Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 545 m²
Villa de esquina moderna situada en una de las mejores residencias de la ciudad de Los Crist…
$1,03M
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Dúplex 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Precioso dúplex reformado de 3 dormitorios con jardín privado y vistas al mar - Paraíso II, …
$639,443
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Dúplex 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo El Cortijo, en el corazón de Playa de Las América…
$256,583
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Dúplex 3 habitaciones en Santiago del Teide, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Santiago del Teide, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
En venta es un magnífico dúplex con vistas al mar, situado en la ciudad turística de Puerto …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Se vende casa de pueblo de tres pisos en esquina con una superficie de 135 m². Ubicada en El…
$465,348
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Villa en El Sauzal, Španjolska
Villa
El Sauzal, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 780 m²
Se pone a la venta una villa exclusiva en El Sausal, una de las zonas más prestigiosas del n…
$3,20M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Se vende una espaciosa casa adosada en el complejo Terrazas del Galeon en Adeje. La casa con…
$290,405
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Dúplex 2 habitaciones en El Bebedero, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
El Bebedero, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
En venta hay una casa de bolígrafo dúplex, que se encuentra en el complejo Diana en la zona …
$173,777
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Dúplex 1 habitacion en Arona, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Presentamos este atractivo apartamento tríplex situado en el complejo San Rafael, conocido t…
$285,998
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Dúplex en Icod de los Vinos, Španjolska
Dúplex
Icod de los Vinos, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Продается стильный дуплекс на северном побережье Тенерифе в живописном Icod de los Vinos. Го…
Precio en demanda
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Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Nos complace ofrecerles un espacioso y luminoso apartamento dúplex de dos dormitorios en uno…
$831,275
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Miguel de Abona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Miguel de Abona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Vivienda adosada con jardín privado, garaje amplio y piscina comunitaria – San Miguel de Abo…
$340,591
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Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
En una de las zonas residenciales más exclusivas y tranquilas de Chayofa, a pocos minutos de…
$922,513
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Villa en Santa Ursula, Španjolska
Villa
Santa Ursula, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
Exclusiva villa independiente con vistas al océano en Santa Úrsula (zona Cuesta de la Villa)…
$660,016
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Villas de lujo – corales residences | tenerife En una de las zonas más exclusivas y demanda…
$2,56M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Adosado en venta en Los Menores, Tenerife. Casa de dos plantas con una cómoda distribución: …
$447,416
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Casa 4 habitaciones en El Sauzal, Španjolska
Casa 4 habitaciones
El Sauzal, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
\ Se pone a la venta una villa exclusiva con vistas panorámicas al océano en la prestigiosa…
$672,069
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Nos complace ofrecer en venta esta bonita casa situada en la zona tranquila de Costa Adeje –…
$633,444
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
No busques mas! Es un lugar ideal para vivir o disfrutar de tus vacaciones en Tenerife: una…
$1,88M
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Dúplex 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo residencial Colina Blanca en San Eugenio Alto. 1 …
$160,948
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Exclusiva villa Premium en venta, situada en una de las zonas más prestigiosas del sur de Te…
Precio en demanda
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Villa en Canarias, Španjolska
Villa
Canarias, Španjolska
Уникальная вилла архитектора, сказочно расположенная непосредственно на северном берегу Тене…
Precio en demanda
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Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 140 m²
Se vende una propiedad exclusiva con la opción de adquirir las acciones de la empresa y mant…
$1,74M
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Tipos de propiedades en Santa Cruz de Tenerife

villas
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
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