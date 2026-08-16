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Casas en Venta en Alicante, Španjolska

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60 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Alicante, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 245 m²
Descubra su casa de ensueño en la playa de Playa de San Juan en Alicante. Este impresionante…
$1,10M
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,18M
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 111 m²
Bienvenidos a una experiencia excepcional en Alicante. Esta exquisita propiedad abarca 111 m…
$557,497
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Casa 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 196 m²
Descubra su casa de ensueño en esta exquisita villa que ofrece la combinación perfecta de va…
$553,648
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,30M
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,14M
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Dúplex 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Apartamentos Tipo Loft Modernos de 1 Dormitorio con Piscina en Benalúa Alicante Situado en A…
$337,782
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Casa 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 405 m²
En venta es un chalet independiente situado frente al campo de golf, HOY 4. El chalet está s…
$1,10M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
Chalets Adosados y Pareados de Obra Nueva en Cabo de las Huertas, Alicante Vivienda…
$1,34M
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,14M
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Dúplex en Alicante, Španjolska
Dúplex
Alicante, Španjolska
Área 212 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta este exclusivo dúplex a la venta con vistas al mar en ave…
$895,642
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Casa 6 habitaciones en Alicante, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Superficie de la parcela: 1.650 m2 tención Superficie de construcción: 500 m2Habitaciones: 5…
$1,50M
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Chalet en Alicante, Španjolska
Chalet
Alicante, Španjolska
Área 417 m²
Fantástico chalet independiente a la venta en Vistahermosa. Inmobiliaria Casamayor te pr…
$1,33M
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Casa 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
14 viviendas unifamiliares pareadas de 4 y 5 dormitorios, con bodega en planta sótano, plant…
$1,33M
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Casa en Alicante, Španjolska
Casa
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Exclusiva Villa en Calpe, Alicante con Piscina Privada y Primera Ubicación Esta villa de luj…
$1,16M
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Casa 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 196 m²
Número de plantas 2
Descubra su casa de ensueño en esta exquisita villa que ofrece la combinación perfecta de al…
$553,648
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 204 m²
Vive en una de las zonas más exclusivas de Alicante con Luzzerna, una promoción de 14 elegan…
$1,32M
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Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 548 m²
Playa de San Juan es un paraíso de arenas finas y aguas transparentes. Es la playa más conoc…
$1,61M
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
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Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 126 m²
¡Precio reducido para una venta rápida! ¡Venta de Villa de Lujo Frente al Mar en Alicante…
$5,70M
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
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Casa 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
--- Nuestra oferta de servicios con todo incluido: - Conocimientos especializados y experi…
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 224 m²
Vive en una de las zonas más exclusivas de Alicante con Luzzerna, una promoción de 14 elegan…
$1,41M
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Casa 6 habitaciones en Alicante, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 245 m²
Descubra su casa de ensueño en la playa paradisíaca de San Juan en Alicante. Este impresiona…
$1,10M
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Villa 9 habitaciones en Alicante, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 786 m²
Piso 2/2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza en la azotea, jardín, enorme piscina privada e im…
$2,78M
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 6 habitaciones en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Descubra su casa de ensueño en la playa paradisíaca de San Juan en Alicante. Este impresiona…
$1,21M
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
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Dúplex 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Apartamentos Tipo Loft Modernos de 1 Dormitorio con Piscina en Benalúa Alicante Situado en A…
$372,725
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Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 559 m²
Playa de San Juan es un paraíso de arenas finas y aguas transparentes. Es la playa más conoc…
$1,85M
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Parámetros de las propiedades en Alicante, Španjolska

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con Jardín
con Terraza
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