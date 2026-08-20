Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Madrid
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Madrid, Španjolska

;
villas
5
Casa Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Villa en Madrid, Španjolska
Villa
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 64 m²
Este apartamento se encuentra en la segunda planta de un edificio clásico construido en los …
$1,19M
Dejar una solicitud
Villa en Madrid, Španjolska
Villa
Madrid, Španjolska
Dormitorios 4
Área 156 m²
Construido en 1973, este cuarto piso con vistas a la calle se encuentra en una de las zonas …
$2,70M
Dejar una solicitud
Villa en Madrid, Španjolska
Villa
Madrid, Španjolska
Dormitorios 5
Área 450 m²
Fantástica villa adyacente de 450 m2, situada en la zona más exclusiva de El Encinar de Los …
$2,56M
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Madrid, Španjolska
Villa
Madrid, Španjolska
Dormitorios 5
Área 441 m²
Hermosa villa de esquina de 441 m2 en una parcela de más de 800 m2, situada en una de las me…
$2,51M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
¡Descubre una joya única en el casco antiguo de Altea! Esta encantadora casa de pueblo combi…
$394 670
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Madrid, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Madrid, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
🏡 Adosado Atico esquina a estrenar con vistas al mar – Balcón de FinestratDescubre este esp…
$545 573
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa en Madrid, Španjolska
Villa
Madrid, Španjolska
Dormitorios 5
Área 440 m²
Villa individual de 440 m2, situada en la exclusiva zona de La Moraleja, en sólo 2 plantas, …
$2,88M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Madrid, Španjolska

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir