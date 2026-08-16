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Casas en Venta en Rojales, Španjolska

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bungalow
86
adosados
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483 propiedades total found
Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 248 m²
Ubicada en la prestigiosa Ciudad Quesada, esta exclusiva vivienda independiente ofrece un en…
$935,662
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Casa 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
¿Buscando una villa espaciosa en una zona tranquila, pero cerca de todas las comodidades? Es…
$644,303
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 248 m²
Ubicada en la prestigiosa zona de Ciudad Quesada, esta propiedad independiente ofrece un ent…
$939,990
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 269 m²
Ubicada en la prestigiosa área de Ciudad Quesada, esta propiedad independiente ofrece una ex…
$921,813
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
VILLA DE DISEÑO CON TODOS LOS LUJOS Villa independiente de 3 dormitorios, 3 baños, con una…
$742,451
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 90 m²
Situated in the charming town of Rojales, this residential complex offers a choice of 18 bun…
$375,945
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TekceTekce
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 86 m²
En uno de los enclaves residenciales más prestigiosos del sur de la Costa Blanca, este exclu…
$368,199
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Rojales, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 2/2
En venta es un bungalow de lujo en un complejo residencial premium en la ciudad de Ciudad Qu…
$540,418
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Villa en Rojales, Španjolska
Villa
Rojales, Španjolska
Dormitorios 3
Disfrute del estilo de vida mediterráneo en esta hermosa casa adosada con impresionantes vis…
$332,025
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Casa 4 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
En venta es una villa moderna en la zona de élite de Ciudad Quesada. Villa de dos plantas de…
$988,680
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Bungalows de nueva construcción en venta en Lo Marabu, Ciudad Quesada, Costa Blanca Sur …
$359,106
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 114 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of 19 bungalows offers th…
$458,029
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 138 m²
Se trata de un exclusivo complejo residencial de casas modernas con 3 dormitorios y 2 baños,…
$358,055
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Situado en Alicante, este complejo residencial privado ofrece propiedades que van desde 74 a…
$350,220
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 433 m²
PRECIOSA GRAN VILLA CON VISTAS AL CAMPO DE GOLF “LA MARQUESA”! Esa preciosa villa, sit…
$693,756
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 108 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of 19 bungalows offers th…
$450,395
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Rojales, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Rojales, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Apartamentos de nueva construcción en Rojales, cerca del golf y las playas Vida moderna en …
$303,941
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Casa 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Nuevo residencial privado de preciosos apartamentos de estilo mediterráneo de 2 habitaciones…
$480,858
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Ubicada en la encantadora Ciudad Quesada, esta exclusiva colección de 8 adosados ofrece un e…
$518,335
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Exclusiva vida mediterránea en Lo Marabú, Ciudad Quesada Ubicación privilegiada con nat…
$396,763
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 115 m²
Villas exclusivas en Ciudad Quesada - diseño, comodidad y ubicación privilegiadaResidencias …
$896,825
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
$941,544
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 4
Área 250 m²
En el corazón de Ciudad Quesada, con vistas panorámicas al campo de golf de La Marquesa, son…
$1,08M
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Ubicado en la encantadora Ciudad Quesada, este exclusivo conjunto residencial ofrece 18 vivi…
$656,135
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Vida mediterránea exclusiva en Lo Marabu, Ciudad QuesadaUbicación de primera clase con natur…
$347,385
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Casa 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Esta villa sudoeste de cuatro dormitorios en Lo Marabu se encuentra en las afueras de Quesad…
$306,298
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 88 m²
Descubre un nuevo complejo residencial en Rojales que ofrece una selección de bungalows mode…
$364,871
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Villa de lujo en primera línea del campo de Golf Cuenta con ascensor en todas las plantas…
$1,01M
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 85 m²
This is an exclusive residential complex of modern townhouses with 3 bedrooms and 2 bathroom…
$365,146
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Número de plantas 2
Presentamos una nueva casa adosada de dos plantas con una superficie de 134.20 m2 del desarr…
$473,780
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