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Casas en Venta en Orihuela, Španjolska

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adosados
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815 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
El complejo residencial es una colección exclusiva de nuevas villas independientes que repen…
$543,087
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Ubicado en la prestigiosa zona de Orihuela Costa, este conjunto de adosados ofrece una oport…
$422,048
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Villa de lujo de 3 dormitorios con piscina privada en La Zenia. Chalet independiente en esqu…
$574,810
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TekceTekce
Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
¡Exclusivo chalet independiente en Villacosta con espacio para piscina privada!El hogar de t…
$496,228
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
En el corazón de Villamartin, una hermosa casa adosada de dos familias está a la venta, que …
$306,957
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 332 m²
Ofrece 3 dormitorios y 4 baños con piscina de diseño y muchas características especiales. Si…
$2,73M
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 3
Área 193 m²
$1,41M
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA A 250 m DE LA PLAYA EN CAMPOAMOR En Dehesa de Campoamor se encuentran…
$3,78M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 335 m²
Villa de nueva construcción en Las Colinas Golf & Country Club, Orihuela Ubicación exclusiv…
$1,45M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 4
Área 121 m²
$825,111
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en venta en la popular zona de Villamartin en Orihuela Costa. Casa adosada cuad…
$250,185
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 4
Área 157 m²
$1,17M
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Propiedad en Balcón de la Laguna Bienvenido al exclusivo complejo residencial situado en To…
$352,694
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 2
Presentando el adosado con vistas al mar en la ciudad de Oriuela Costa en la zona Cabo Rog. …
$767,962
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 4
Área 200 m²
$4,24M
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Casa 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Descubre el magnífico complejo de modernas villas de lujo en Orihuela Costa. Estas impresion…
$545,992
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Casa 4 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Número de plantas 2
Villa independiente de lujo del desarrollador en Orihuela. La villa de dos plantas con una s…
$477,843
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Casa en Orihuela, Španjolska
Casa
Orihuela, Španjolska
$1,77M
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Área 141 m²
$630,062
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Esta preciosa casa adosada de 2 dormitorios y 1,5 baños, totalmente reformada, se encuentra …
$233,233
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 237 m²
Villa de lujo de nueva construcción en venta en La Zenia, Orihuela Costa Vida exclusiva cer…
$1,98M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Área 143 m²
Este nuevo proyecto residencial consta de sólo tres villas individuales que combinan el dise…
$885,400
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 4
Área 196 m²
El complejo residencial se encuentra en una ubicación privilegiada, a solo 200 metros de las…
$1,35M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Chalet de 3 dormitorios en Cabo Roig. Chalet independiente en planta baja con amplio jard…
$1,03M
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Casa 5 habitaciones en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Número de plantas 2
Venta villa de lujo en dos plantas en la ciudad de Dehesa de Campoamor. Dehesa de Campoamor …
$1,14M
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Villa en Entrenaranjos, Španjolska
Villa
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Villas de nueva construcción en Vistabella Golf Resort – Orihuela Disfrute de la vi…
$628,375
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Casa 5 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Número de plantas 2
Presentamos una magnífica villa en la costa mediterránea en Cabo Roig. Casa de dos plantas c…
$2,79M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Descubre este magnífico triplex de tres dormitorios en la zona más codiciada de La Zenia, Or…
$323,113
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Casa 6 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 400 m²
Venta villa junto al mar en La Zenia, Orihuela CostaVilla zona de 400 metros cuadrados. m ti…
$1,48M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Exclusivo Complejo Residencial de Obra Nueva en Orihuela Costa Ubicación Privilegiada en el…
$374,108
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