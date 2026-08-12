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Casas en Venta en Comunidad Valenciana, Španjolska

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Torrevieja
948
Valencia
5
Benidorm
117
Alicante
60
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7 609 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Área 105 m²
Número de plantas 2
Código 20260709075145En venta se encuentra una villa moderna en la urbanización cerrada de E…
$602,224
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Cox, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Descubre una colección exclusiva de 44 casas adosadas solárium diseñadas para aquellos que b…
$276,977
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Casa 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Esta villa encarna la esencia del estilo mediterráneo con arquitectura sencilla y acogedora,…
$531,572
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$362,741
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Ubicadas en el encantador entorno de Polop, estas villas ofrecen un estilo de vida exclusivo…
$864,852
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Casa 2 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Ofrecemos un atractivo proyecto residencial, ideal para aquellos que aprecian el espacio, la…
$797,531
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Casa 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Presentamos una exclusiva villa independiente situada en una de las zonas más buscadas de Fi…
$797,531
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Villa de obra nueva en venta en Polop. Lista para entrar a vivir. Villa de nueva construcci…
$542,047
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Casa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Área 155 m²
Número de plantas 2
Código: 20260707102003Venta de una moderna villa independiente en el nuevo complejo premium …
$511,322
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Casa 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Presentamos una exclusiva villa independiente situada en una de las zonas más buscadas de Fi…
$797,531
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Casa 2 habitaciones en Polop, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Venta exclusiva de nuevas villas construidas en Polop, creadas para disfrutar del estilo de …
$576,187
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Esta nueva casa se encuentra en la exclusiva zona de Gran Alacant (Santa Pola, Alicante). La…
$380,843
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Casa 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Presentamos una exclusiva villa independiente situada en una de las zonas más buscadas de Fi…
$797,531
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Casa 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
En venta bungalow en la planta superior de 120 m2, situado en una zona tranquila de Orihela …
$214,657
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Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 304 m²
Presentamos una CASA realmente única y especial en pleno centro de Muchamiel, situada junto …
$675,455
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Casa 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Presentamos una exclusiva villa independiente situada en una de las zonas más buscadas de Fi…
$797,531
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Villa de lujo de 3 dormitorios con piscina privada en La Zenia. Chalet independiente en esqu…
$574,810
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Casa 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Descubra su oasis mediterráneo en una tranquila zona residencial entre las calles de Orchid …
$415,465
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Casa 3 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
El complejo residencial es una colección exclusiva de nuevas villas independientes que repen…
$543,130
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Villa en Benitachell, Španjolska
Villa
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 599 m²
Ubicada en la exclusiva zona de Cumbre del Sol, esta villa ofrece una experiencia de vida ún…
$3,00M
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Casa 3 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de 49 villas independientes ubicadas en Algorfa, …
$485,454
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Calpe, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
APARTAMENTOS BUNGALOW PLANTA ALTA EN CALPE Preciosos bungalows en planta alta con 1…
$230,925
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$328,183
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Adosado Adosado en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado
Torrevieja, Španjolska
$144,513
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$362,741
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Villa en Los Montesinos, Španjolska
Villa
Los Montesinos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Ubicada en el encantador municipio de Los Montesinos, esta exclusiva oferta residencial cons…
$547,740
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Casa 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Promoción exclusiva para la venta de nuevas villas en Polop, creada para disfrutar del estil…
$611,094
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Apartamentos y adosados de obra nueva en El Raso (Guardamar del Segura) Exclusiva promoción…
$536,527
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Proyecto de obra nueva en Torre de la Horadada, a 500 m de la playa Exclusiva urbanización …
$398,154
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Casa 4 habitaciones en Bigastro, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Bigastro, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Villas de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Vistabella Golf, Orihuela Ubicada en Vistabel…
$455,489
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Tipos de propiedades en Comunidad Valenciana

villas
mansiones
chalets
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Comunidad Valenciana, Španjolska

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