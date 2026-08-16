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Casas en Venta en La Nucía, Španjolska

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141 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Esta villa fue diseñada para maximizar el disfrute de sus amplias habitaciones. Con una supe…
$680,216
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 530 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en La Nucia, en un lugar alto, ofreciendo m…
$1,03M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN LA NUCIA Complejo residencial de obra nueva de villas…
$531,956
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Ubicada en la encantadora localidad de La Nucia, esta exclusiva colección de 28 propiedades …
$620,387
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Casa 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Número de plantas 2
Presentando la villa moderna en un hermoso complejo residencial moderno en La Nucia. El comp…
$530,829
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Exclusiva villa de lujo con gran parcela, piscina privada y diseño artístico único Esta esp…
$1,88M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Número de plantas 2
Vila Natura es un exclusivo complejo privado de 8 villas individuales ubicadas en la prestig…
$716,622
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Nueva Promoción de 7 Chalets en La Nucía Descubra estas impresionantes villas de nueva …
$681,947
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Ubicada en la encantadora localidad de La Nucia, esta exclusiva colección de 28 propiedades …
$536,208
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Casa 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Descubre este magnífico chalet moderno situado en una ubicación privilegiada. Ofrece vistas …
$999,804
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Villa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Villa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 4
Villas independientes con vistas panorámicas al mar en La Nucía, Alicante Ubicadas con graci…
$698,860
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Casa 6 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 6 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 342 m²
Número de plantas 3
Nueva villa de lujo de tres plantas del desarrollador se encuentra en la ciudad de La Nusia.…
$1,48M
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 351 m²
Ubicada en la encantadora localidad de La Nucia, esta villa ofrece un entorno privilegiado c…
$1,53M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
La Nucia (Alicante) ofrece una nueva oportunidad para disfrutar de un rincón exclusivo del M…
$518,973
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Villa 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Villa 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 322 m²
Piso 4/4
Elegantes villas con piscina privada y terrazas en la azotea en La Nucia Alicante Ubicadas e…
$1,25M
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Casa 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Número de plantas 2
Presentamos una villa independiente de dos plantas en un nuevo complejo residencial con vist…
$537,467
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Casa 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 357 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en La Nucia, a una altitud que ofrece impre…
$917,118
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Área 160 m²
Villa en la zona de La Nucia Convent De Les Montjes, 160 m de superficie, 30 m2 de terraza, …
$610,278
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Aquí tenemos una Villa de dos plantas en La Nucia. La casa en sí está dividida en do…
$501,365
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Adosado Adosado 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 299 m²
Descubre la armonía, la luz y la comodidad que ofrece AMIRAL, un complejo residencial de 24 …
$884,303
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Casa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
Una villa moderna llave en mano está disponible en venta en la comunidad cerrada de El Cedro…
$604,771
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Casa 6 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 6 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 287 m²
Número de plantas 1
Presentamos una confortable villa con vistas a la montaña en La Nucia. La Nucia es un pequeñ…
$853,291
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Ubicadas en la encantadora localidad de La Nucia, estas exclusivas villas ofrecen un estilo …
$1,26M
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Casa 6 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 6 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 538 m²
Número de plantas 2
Presentamos una confortable villa con vistas a la montaña en La Nucia. La Nucia es un pequeñ…
$853,291
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Casa 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 3
Imagina una casa en la ciudad de La Nucia. La casa de 200 metros cuadrados consta de tres ni…
$633,402
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Casa 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en La Nucia, en una colina que ofrece impre…
$786,792
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Vivienda nueva a precio inmejorable. Construida con materiales y acabados de primera calidad…
$691,882
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Casa 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 298 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en La Nucia, en una colina desde la que se …
$882,761
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Área 185 m²
Villas exclusivas con piscina privada y garaje en La NuciaDescubra este lujoso complejo resi…
$697,125
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Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Ubicada en la encantadora localidad de La Nucia, esta exclusiva colección de 8 viviendas ind…
$749,539
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