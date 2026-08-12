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Casas con piscina en Venta en Španjolska

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Torrevieja
948
Barcelona
16
Marbella
1040
Valencia
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508 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
UP UP
Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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Vendedor particular
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 825 m²
Vivir sobre el Mediterráneo, rodeado de naturaleza y con la privacidad bajo control, define …
$16,07M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Despierta en Elviria Playa, Marbella Este, a solo 50 metros del Mediterráneo, con vistas al …
$2,88M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Número de plantas 2
Código 20260719141330Venta de una moderna villa de dos plantas en el nuevo complejo residenc…
$731,401
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Dmd consulting
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Villa 8 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 606 m²
Extraordinaria villa nueva con piscina privada, vistas impresionantes y un encantador jardín…
$4,22M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 4 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 1
Villa fantástica con terraza en la azotea y unas impresionantes vistas al lago, piscina priv…
$667,196
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 5 habitaciones en Cartagena, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Cartagena, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Villa moderna llave en mano con piscina privada, gran jardín, terraza en la azotea ubicada c…
$409,879
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Villa 4 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 2
Hermosa villa adosada que ofrece piscina privada, gran jardín y terraza en la azotea con inc…
$487,139
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Villa 5 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 324 m²
Impresionante villa adosada con piscina privada, gran terraza en la azotea, sótano, rodeada …
$709,327
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Número de plantas 1
Villa lujosa con gran piscina infinita y unas vistas al mar impresionantes rodeada de natura…
$1,15M
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Increíble villa con piscina privada, terraza soleada en la azotea y espacio abierto en un en…
$372,309
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Villa 5 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 1
Villa de lujo con piscina privada, jardín espectacular y amplia terraza en la azotea, ubicad…
$647,262
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Villa 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Fantástica villa con piscina privada, terraza en la azotea y sala de estar de planta abierta…
$457,081
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Villa 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Villa sencilla llave en mano con piscina privada, amplias áreas exteriores y un elegante esp…
$314,487
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Villa 7 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 740 m²
Número de plantas 1
Fantástica villa superior con piscina infinita, amplias terrazas y preciosas vistas al mar, …
$2,78M
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Villa 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 683 m²
Número de plantas 2
Gran villa de lujo en Marbella con piscina, ascensor y terraza solarium que ofrece increíble…
$2,09M
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Exquisita villa de lujo con gran piscina, jardín y vistas al mar ubicada en un campo de golf…
$1,19M
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Villa 5 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 144 m²
Villa espaciosa y radiante con reuniones en la azotea, piscina privada y espacio abierto sin…
$987,067
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de alta gama con gran piscina, jardín y hermosas vistas al mar ubicada en un…
$1,72M
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Dúplex 3 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 1
Dúplex elegante en la última planta con terraza en la azotea iluminada por el sol y jacuzzi,…
$322,443
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Casa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 264 m²
Magnífica villa con piscina privada y vistas al mar impresionantes, situada en un resort de …
$1,98M
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Hermosa villa increíble con terraza privada en la azotea y piscina cerca de la playa en Torr…
$695,249
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Villa en Benisa, Španjolska
Villa
Benisa, Španjolska
Área 291 m²
La belleza natural del entorno de Airen Collection requería una arquitectura que la mantuvie…
$1,08M
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Villa 4 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Número de plantas 3
Hermosa villa exclusiva en 3 niveles con piscina privada, gran terraza en la azotea y cocina…
$463,887
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Se vende villa ubicada en la zona de élite de El Madroñal, Costa Adeje. La villa está comple…
$927,198
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Moderna y generosa casa adosada con amplia terraza en la azotea, piscina privada y hermoso j…
$485,446
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 305 m²
Número de plantas 2
Villa superior con gran terraza en la azotea, piscina privada, jardín, gimnasio, spa e impre…
$1,45M
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Villa 4 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 631 m²
Espectacular villa con gran terraza en la azotea, piscina privada y hermosas vistas al mar u…
$2,47M
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Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Número de plantas 2
Increíble villa moderna con gran piscina infinita, jardín, sótano e impresionantes vistas pa…
$781,245
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Villa 8 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 633 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza, piscina privada, gimnasio, sala de cine, spa e i…
$3,91M
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Tipos de propiedades en Španjolska

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