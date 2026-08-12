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Villen mit Pool in Spanien

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Marbella
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Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
UP UP
Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 825 m²
Wachen Sie über dem Mittelmeer in La Reserva de Sotogrande auf, wo Panoramablick, geschützte…
$16,07M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Wachen Sie am Strand von Elviria, Marbella East, nur 50 Meter vom Mittelmeer entfernt auf, m…
$2,88M
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TekceTekce
Villa 8 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 8 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 606 m²
Eine außergewöhnliche neu gebaute Villa mit privatem Pool, atemberaubender Aussicht und eine…
$4,22M
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Villa 4 zimmer in Algorfa, Spanien
Villa 4 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 1
Fantastische Villa mit einer Dachterrasse und großartigem Seeblick, privatem Pool und charma…
$667,196
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Villa 5 zimmer in Cartagena, Spanien
Villa 5 zimmer
Cartagena, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Moderne, schlüsselfertige Villa mit privatem Pool, großem Garten, Dachterrasse in der Nähe d…
$409,879
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Villa 4 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Schöne Doppelhaushälfte mit privatem Pool, großem Garten und Dachterrasse mit herrlichem See…
$487,139
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Villa 5 zimmer in Polop, Spanien
Villa 5 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 324 m²
Atemberaubende Doppelhaushälfte mit privatem Pool, großer Dachterrasse, Keller, umgeben von …
$709,327
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöse Villa mit großem Infinity-Pool und atemberaubendem Meerblick, umgeben von Natur …
$1,15M
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Erstaunliche Villa mit privatem Pool, sonniger Dachterrasse und offenem Wohnen in einer ruhi…
$372,309
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Villa 5 zimmer in Benijofar, Spanien
Villa 5 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 1
Exklusive Villa mit privatem Pool, traumhaftem Garten und großer Dachterrasse in Golfplatznä…
$647,262
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Villa 4 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Fantastische Villa mit privatem Schwimmbad, Dachterrasse und offenem Wohnraum, gelegen in ei…
$457,081
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Villa 4 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Schlüsselfertige, einfache Villa mit privatem Pool, großzügigen Außenbereichen und stilvolle…
$314,487
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Villa 7 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 7 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 740 m²
Etagenzahl 1
Fantastische Luxusvilla mit Infinity-Pool, großzügigen Terrassen und traumhaftem Meerblick i…
$2,78M
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Villa 4 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 683 m²
Etagenzahl 2
Große Deluxe-Villa in Marbella mit Swimmingpool, Aufzug und Dachterrasse mit herrlichem Pano…
$2,09M
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Exquisite Luxusvilla mit großem Pool, Garten und Meerblick in einem Golfresort in der Nähe d…
$1,19M
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Villa 5 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 5 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 144 m²
Strahlende, geräumige Villa mit Dachunterhaltung, privatem Pool und nahtlosem offenem Wohnen…
$987,067
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
High-End-Design-Villa mit großem Pool, Garten und herrlichem Meerblick in einem Golfresort i…
$1,72M
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Schöne erstaunliche Villa mit privater Dachterrasse und Pool in Strandnähe in Torre de la Ho…
$695,249
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Villa in Benissa, Spanien
Villa
Benissa, Spanien
Fläche 291 m²
Die natürliche Schönheit der Umgebung der Airen Collection erforderte eine Architektur, die …
$1,08M
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Villa 4 zimmer in Benijofar, Spanien
Villa 4 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Etagenzahl 3
Schöne exklusive Villa auf 3 Ebenen mit privatem Pool, großer Dachterrasse und Außenküche an…
$463,887
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Zu verkaufen Villa in der Elite von El Madroñal, Costa Adeje. Die Villa ist komplett renovie…
$927,198
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
Superior-Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Garten, Fitnessraum, Spa und herrlich…
$1,45M
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Villa 4 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 4 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 631 m²
Spektakuläre Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick in Strand…
$2,47M
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Villa 4 zimmer in Polop, Spanien
Villa 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Etagenzahl 2
Unglaublich moderne Villa mit großem Infinity-Pool, Garten, Keller und atemberaubendem Panor…
$781,245
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Villa 8 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 8 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 633 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse High-End-Villa mit großer Terrasse, privatem Pool, Fitnessstudio, Kinoraum, Spa un…
$3,91M
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Villa 6 zimmer in Polop, Spanien
Villa 6 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Luxuriöse moderne Villa mit geräumigen Zimmern, privatem Pool, wunderschöner Terrasse und he…
$636,570
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Villa 5 zimmer in Orxeta, Spanien
Villa 5 zimmer
Orxeta, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Riesige, schlüsselfertige Villa in einem wunderschönen Tal mit privatem Pool, Garten und Par…
$734,949
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wir präsentieren diese New Build in Fußnähe vom Zenia Boulevard. Brand neues Doppelhaus mit …
$519,394
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 329 m²
Elite-Villa mit großzügigem Wohnbereich, Pool, großartigem Meerblick und großem Keller, gele…
$3,49M
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