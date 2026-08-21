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Villen in Altea, Spanien

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110 immobilienobjekte total found
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Deze elegante mediterrane villa biedt de perfecte combinatie van privacy, een natuurlijke om…
$882 171
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
NEU GEBAUTE LUXUSVILLA IN ALTEA Schöne neue freistehende Villa in der renommierten Urbani…
$2,43M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 413 m²
Diese Villa erstreckt sich über zwei Etagen. Im Erdgeschoss befinden sich zwei geräumige und…
$979 410
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 306 m²
Mediterranes Anwesen in Blanc Altea Homes, Blanc Altea 10, eine Villa, die sich durch ihre H…
$1,27M
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Villa 5 zimmer in Altea, Spanien
Villa 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 236 m²
Superior-Villa mit privatem Pool, Garten, großen Terrassen und herrlichem Panoramablick auf …
$1,91M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Moderne luxe villa met panoramisch uitzicht op zee in Altea Hills, Noord-Costa Blanca &#…
$3,84M
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TekceTekce
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 630 m²
Diese beeindruckende Villa befindet sich in einem der renommiertesten Gegenden von Altea und…
$2,34M
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Villa 5 zimmer in Altea, Spanien
Villa 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 402 m²
Etagenzahl 4
Außergewöhnliche 4-Schlafzimmer-Villa mit unverwechselbarer Architektur und Premium-Attribut…
$2,43M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
LUXE NIEUWBOUW VILLA IN ALTEA Nieuwbouw luxe villa gelegen in Altea, het meest pittore…
$1,62M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 374 m²
Azure Altea Homes 2, exklusive Luxusvillen in Altea, einzigartige und maßgeschneiderte Proje…
$2,22M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Eine atemberaubende Luxusvilla in der schönen Stadt Altea an der Costa Blanca, in der Nähe d…
$1,90M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Moderne Villa in der Stadt Altea Hills, mit innovativen Funktionen, neuesten Technologien un…
$3,10M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 536 m²
Diese Villa befindet sich in der exklusiven Gegend von Altea und bietet eine privilegierte L…
$1,61M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 600 m²
Moderne Luxusvilla mit Panoramablick auf das Meer in Altea Hills, Nordküste Costa BlancaExkl…
$3,85M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 785 m²
Diese Villa in der charmanten Altea bietet eine privilegierte Lage mit Meerblick. Die Unterk…
$3,98M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 254 m²
Luxuriöse Villa mit herrlichem Blick auf das MeerIn der Sierra de Altea, mit spektakulärem M…
$2,48M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 547 m²
Diese exklusive Villa befindet sich in der schönen Altea und bietet eine privilegierte Lage …
$2,02M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 484 m²
Diese exklusiven Villen in der charmanten Stadt Altea bieten eine privilegierte Umgebung mit…
$2,74M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 226 m²
Moderne Familienvilla in Altea in der ruhigen Urbanisation von Santa Clara. Zum Verkauf: sch…
$1,13M
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Villa 4 zimmer in Altea, Spanien
Villa 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 286 m²
Stockwerk 3/3
Villa mit Meerblick in der Nähe von Strand und Golfplätzen in Altea Diese Villa liegt in der…
$2,04M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 365 m²
Azure Altea Homes 2, exklusive Luxusvillen in Altea, einzigartige und maßgeschneiderte Proje…
$2,65M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 416 m²
Die Villa, die sich in einer einzigartigen und paradiesischen Umgebung befindet, ist ein wes…
$2,53M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 557 m²
Discover a rare luxury villa in Sierra de Altea. Price: € 2.200.000 Built area: 1.557 …
$2,54M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 496 m²
Luxuriöse Neubauvilla mit Panoramablick auf das Meer in Altea Hills Exklusive, moderne Vill…
$4,02M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 800 m²
Luxusvilla im klassischen Stil in Altea Hills mit Meerblick und Bergblick Diese prächtige Vi…
$2,80M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Diese exklusive Villa in der schönen Altea bietet ein einzigartiges Wohnerlebnis mit atember…
$1,90M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
3 Schlafzimmer, 5 BadezimmerBebaute Fläche: 560 m2Nützliche Fläche: 373 m2Grundstücksgröße: …
$1,98M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 273 m²
Eine luxuriöse mediterrane Villa in Altea. Diese schöne Villa im mediterranen Stil verfügt ü…
$1,75M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 635 m²
Wir präsentieren Ihnen eine luxuriöse, dreistöckige Villa in einem der renommiertesten Gegen…
$2,84M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 405 m²
Diese Villa befindet sich in der exklusiven Umgebung von Altea und bietet eine privilegierte…
$3,10M
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