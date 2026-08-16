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Villen in Rojales, Spanien

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225 immobilienobjekte total found
Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 269 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Ciudad Quesada gelegen, bietet dieses freistehende Anwe…
$921,813
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 248 m²
In der renommierten Ciudad Quesada gelegen, bietet dieses exklusive Einfamilienhaus eine ide…
$935,662
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 248 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Ciudad Quesada gelegen, bietet dieses unabhängige Anwes…
$939,990
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
DESIGNVILLA MIT ALLEN LUXUSEN Freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern, 3 Bädern, mit SÜD-Au…
$742,451
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Villa in Rojales, Spanien
Villa
Rojales, Spanien
Schlafräume 3
Genießen Sie den mediterranen Lebensstil in diesem schönen Stadthaus mit atemberaubendem Bli…
$332,025
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 433 m²
SCHÖNE GROßE VILLA MIT BLICK AUF DEN GOLFPLATZ "LA MARQUESA"! Diese schöne Villa, 50 M…
$693,756
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TekceTekce
Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
In der charmanten Ciudad Quesada, bietet diese exklusive Sammlung von 8 Villen eine ideale W…
$518,335
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Exklusive neue Villen in Ciudad Quesada - Design, Komfort und privilegierte LageHochwertige …
$896,825
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
$941,544
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Im Herzen von Ciudad Quesada, mit Panoramablick auf den Golfplatz La Marquesa, sind diese be…
$1,08M
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in der charmanten Ciudad Quesada und bietet 18 unab…
$656,135
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Luxusvilla in erster Linie des Golfplatzes Es verfügt über einen Aufzug auf allen Etagen d…
$1,01M
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Objektbeschreibung: Im charmanten Ciudad Quesada an der Costa Blanca bietet eine exklusive W…
$390,472
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 900 m²
Diese geräumige Villa mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern befindet sich ideal auf einem Grundst…
$622,014
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 284 m²
Im Herzen von Ciudad Quesada, einer der begehrtesten Gegenden der Costa Blanca, präsentiert …
$1,22M
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Villa 4 zimmer in Rojales, Spanien
Villa 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
Etagenzahl 2
Wunderschöne freistehende Villen mit 3 Schlafzimmern in Ciudad Quesada Alicante İn einer ers…
$741,617
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Villa 4 zimmer in Rojales, Spanien
Villa 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Moderne freistehende Villen mit 3 Schlafzimmern und privatem Pool in Ciudad Quesada Diese Ge…
$647,157
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Entdecken Sie die perfekte Harmonie zwischen Luxus und Komfort mit  exklusiven Villen mit 3 …
$688,423
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Exclusief mediterraan wonen in Lo Marabú, Ciudad Quesada Toplocatie met natuur en gemak…
$627,346
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Villa ist eine elegante und moderne freistehende für diejenigen, die ein exklusives Zuhause …
$1,00M
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 284 m²
New Villa in Rojales – Contemporary Design and Excellent Location Discover this stunning ne…
$1,22M
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 302 m²
Gelegen in de exclusieve wijk Ciudad Quesada, biedt deze vrijstaande woning een bevoorrechte…
$982,472
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Villa 4 zimmer in Rojales, Spanien
Villa 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
Exquisite Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf die Natur in Rojale…
$1,17M
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Exclusieve nieuwbouwwilla’s te koop in Benijofar, vlakbij Ciudad Quesada Toplocatie aan de …
$757,781
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Exclusieve nieuwbouw villa's in Ciudad Quesada - Design, Comfort en Bevoorrechte Locatie …
$887,740
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 178 m²
Ein exklusiver Komplex moderner Villen befindet sich im Herzen von Lo Marabu, in der beliebt…
$637,774
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of five detached houses o…
$753,944
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
In der charmanten Stadt Rojales gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von 7 freistehenden…
$610,009
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 174 m²
In einer der begehrtesten Gegenden der Costa Blanca ist diese atemberaubende freistehende Vi…
$892,833
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Villa in Rojales, Spanien
Villa
Rojales, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 187 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Ciudad Quesada gelegen, bieten diese exklusiven Villen …
$1,83M
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