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Villen in Murcia, Spanien

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Murcia
132
Fuente Alamo de Murcia
59
Los Alcazares
174
Torre-Pacheco
122
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Im Herzen von San Pedro del Pinatara steht ein exklusiver Komplex von zwei modernen Villen f…
$604,026
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Villa in Abanilla, Spanien
Villa
Abanilla, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Geräumiges Stadthaus mit 4 Schlafzimmern in der Nähe von Abanilla . Großes, halbneues Landha…
$302,282
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 159 m²
Neue Villen im mediterranen Stil in San Pedro del PinatarExklusive Wohnanlage von 4 unabhäng…
$943,356
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DD CO DEDD CO DE
Villa 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Exquisite freistehende Villen mit 3 Schlafzimmern in San Pedro del Pinatar Costa Cálida Dies…
$525,354
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Villa in Cartagena, Spanien
Villa
Cartagena, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 178 m²
Diese neu gebaute Wohnanlage in La Manga del Mar Menor sollte auf der Wunschliste aller Käuf…
$669,875
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Neue Villen in San Pedro del Pinatar mit privatem PoolModernes Design und exzellente LageDie…
$614,425
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Torre-Pacheco, Spanien
Villa
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Neubau-Freistehende Villen mit privatem Pool in Roldán, Torre-Pacheco Moderne zweistöckige …
$475,843
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Villa in Murcia, Spanien
Villa
Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
NEUBAU EINSTÖCKIGER VILLEN IM ALTAONA GOLF RESORT, MURCIA Neubau von schönen Villen in Alt…
$546,353
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Villa in Murcia, Spanien
Villa
Murcia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Sammlung von 20 eleganten Villen im exklusiven Peraleja Golf…
$728,125
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Villa in Torre-Pacheco, Spanien
Villa
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 308 m²
In der charmanten Gegend von Santa Rosalía, bietet diese exklusive Sammlung von 16 freistehe…
$1,37M
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Villa in Los Alcazares, Spanien
Villa
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Diese exklusive Sammlung von 9 freistehenden Häusern in Los Alcázares bietet eine ideale Lag…
$484,202
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Villa in Murcia, Spanien
Villa
Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 213 m²
Neue Villen im Altaone Golf Resort, MurciaNeue Wohnanlage von schönen Villen im Golf Resort …
$750,459
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Villa in Torre-Pacheco, Spanien
Villa
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
$369,803
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Villa in Jumilla, Spanien
Villa
Jumilla, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 168 m²
Entdecken Sie diese exklusive neue Villa auf einem großen Grundstück von 5.000 m2 in Jumilla…
$397,882
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Villa in San Javier, Spanien
Villa
San Javier, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
NEUBUGEHÄUSEN IN SAN JAVIER Neubauwohnanlage mit Villen in San Javier, 2,5 km vom Strand en…
$846,440
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Villa in Torre-Pacheco, Spanien
Villa
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE VILLA'S IN ROLDAN Nieuwbouw luxe complex van een of twee ver…
$481,363
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Villa in Los Alcazares, Spanien
Villa
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Exklusive Villen und Bungalows an der Costa Calida - Design, Komfort und privilegierte LageE…
$503,479
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Villa in Murcia, Spanien
Villa
Murcia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN ALTAONA GOLF RESORT, MURCIA Neubau von schönen Villen in Altaona …
$514,516
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Villa in Los Alcazares, Spanien
Villa
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 252 m²
$807,382
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Villa in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Villa
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Exclusieve golfvilla's in de eerste lijn in Hacienda del Álamo, Costa Cálida Moderne villa'…
$765,456
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Villa 4 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Villa 4 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Freistehende Villen mit 2 Schlafzimmern und Pool in Fuente Álamo Diese Villen befinden sich …
$596,295
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Villa in Fortuna, Spanien
Villa
Fortuna, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Villa im Stil von Ibiza in einem ruhigen spanischen DorfExklusives Villa-neues Gebäude auf e…
$418,249
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Villa in Torre-Pacheco, Spanien
Villa
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Neubau-Freistehende Villen mit privatem Pool und Solarium in Roldán, Torre-Pacheco Moderne …
$438,136
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Villa 4 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Villa 4 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Moderne, geräumige freistehende Villen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und privaten Kellerräumen …
$428,861
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Villa 6 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 6 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
Moderne Premium-Villa mit Pool, großen Terrassen, Garten und Garage neben einem exklusiven G…
$549,799
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Villa in Los Alcazares, Spanien
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Fläche 125 m²
Luxus neue Villen am Wasser in Los AlcazaresEntdecken Sie die obere Klasse des mediterranen …
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Villa in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Villa
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 111 m²
$393,175
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Villa in Torre-Pacheco, Spanien
Villa
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 88 m²
$305,945
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Villa in Murcia, Spanien
Villa
Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 213 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN ALTAONA GOLF RESORT, MURCIA Neubau von schönen Villen in Altaona …
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
$413,831
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