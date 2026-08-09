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Villen in Pilar de la Horadada, Spanien

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148 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Etagenzahl 2
Wunderschöne Villa mit großer Dachterrasse, großem Garten und privatem Pool in Strandnähe …
$622,323
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Villa in Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Villa
Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
NIEUWBOUW VILLA'S IN MIL PALMERAS Nieuwbouw villa's in Mila Palmeras, ontworpen om te g…
$651,099
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Elegante freistehende Villen mit 3 Schlafzimmern in einem Golf Resort in Pilar de la Horadad…
$684,966
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 6 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
Etagenzahl 1
Spektakuläre Villa mit privatem Pool, großzügiger Dachterrasse und wunderschönem Garten in S…
$1,34M
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 96 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, in die Zukunft zu invest…
$325,393
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
NEUBAU-VILLEN IN PILAR DE LA HORADADA AM GOLFPLATZ Neubau eines exklusiven und luxuriö…
$479,937
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 119 m²
Objektbeschreibung: Im charmanten Ort Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese Wohnanlage …
$332,814
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
NEUBAU-VILLEN IN PILAR DE LA HORADADA AM GOLFPLATZ Neubau einer Wohnanlage mit 6 freist…
$678,768
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Entdecken Sie den exklusiven Komplex Residencial de Obra Nueva in Pilar de la Horadada, best…
$680,781
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Boutique-project met nieuwbouwwoningen met privézwembad in Pilar de la Horadada Exclusieve …
$773,217
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet dieses Set von sechs freistehen…
$516,605
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Etagenzahl 2
Wunderschönes Reihenhaus mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick in …
$674,321
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Villa in Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Villa
Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 173 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet dieser Komplex von freistehende…
$841,674
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada, bietet diese exklusive Sammlung von freistehen…
$570,803
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Moderne Neubauvillen in Pilar de la Horadada in Strandnähe Exklusive Kollektion fre…
$548,270
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Neue Stadthäuser und Eckhäuser in Pilar de la HoradadaModernes Leben im Herzen der Costa Bla…
$539,612
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN PINAR DE CAMPOVERDE Moderne Wohnanlage von neu gebauten Villen in Pin…
$491,241
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Objektbeschreibung: Im charmanten Ort Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese exklusive S…
$542,322
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Freistehende Villa mit Pool in Pilar de la Horadada ab 409.000€ Konkret kommt diese Villa ko…
$482,910
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Neubau-Reihenhäuser und Eckreihenhäuser in Pilar de la Horadada Modernes Wohnen im Herz…
$537,023
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Neue Villen in Pilar de la Oradada auf dem GolfplatzNeues Projekt exklusiver und luxuriöser …
$539,861
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Neue Villen in Pinar de CampoverdeModerne neue Villen in Pinar de Campoverde.Die Villen sind…
$968,229
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
3 aangepaste villa's met uitzicht op zee. Elk huis heeft een onafhankelijke toegang vanaf de…
$2,07M
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Unglaubliches Haus von 220m Erbaut mit Terrasse und Garage auf dem Pilar de la Horadada Dies…
$433,910
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Schöne erstaunliche Villa mit privater Dachterrasse und Pool in Strandnähe in Torre de la Ho…
$695,249
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 212 m²
Dieses Projekt bietet exklusive Villen auf Grundstücken von ca. 800 m2 in der malerischen Ge…
$961,720
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Entdecken Sie diese exklusive moderne Neubauvilla, gelegen in einer der ruhigsten und gefrag…
$472,165
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 211 m²
Neue Villen in Torre de la HoradaExklusive Wohnanlage von 2 Luxusvillen mit Meerblick am Str…
$2,22M
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Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada, bietet diese exklusive Sammlung von freistehen…
$547,740
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Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
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