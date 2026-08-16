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Villen in San Miguel de Salinas, Spanien

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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 107 m²
Neue Villen in San Miguel de SalinasNeue freistehende Villen in San Miguel de Salinas.Villen…
$496,734
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Villa 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Erstaunliche Villa mit großer Terrasse, privatem Pool, Solarium und Garten in der Nähe eines…
$441,750
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 169 m²
Modern new villa with open views in Ciudaddelas Comunicaciones, San Miguel de Salinas Moder…
$871,205
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 135 m²
Neue Villen in San Miguel de SalinasNeue Villen mit 4 Schlafzimmern und 3 Bädern, offene Küc…
$737,252
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Moderne Villa mit Panoramablick auf das Meer - Benissa, Costa BlancaDiese Villa befindet sic…
$5,28M
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Villa 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Schöne moderne Villa mit privatem Pool, Garten und großer Dachterrasse in ruhiger Lage Li…
$420,954
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN SAN MIGUEL DE SALINAS Neu gebaute freistehende Villen in San Miguel d…
$495,172
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 135 m²
Dies ist eine Gruppe von Designer freistehende Villen, bestehend aus vier Stufen. Auf Grunds…
$1,02M
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
Dies ist eine Gruppe von Designer freistehende Villen, bestehend aus vier Stufen. Auf Grunds…
$733,950
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
Neue Wohnhäuser in San Miguel de SalinasNeue Villa mit 3 Schlafzimmern und 3 Bädern, offene …
$739,375
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
Dies ist eine Gruppe von Designer freistehende Villen, bestehend aus vier Stufen. Auf Grunds…
$1,14M
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Diese Villen liegen in der charmanten Umgebung von San Miguel de Salinas und bieten einen ex…
$726,476
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San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 135 m²
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Luxuriose freistehende Villa mit privatem Infinity-Pool und Blick auf den Golfplatz in San M…
$1,73M
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Gelegen in de charmante omgeving van San Miguel de Salinas, bieden deze villa's een exclusie…
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Diese Villen liegen in der charmanten Umgebung von San Miguel de Salinas und bieten einen ex…
$1,12M
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San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Gelegen in de charmante omgeving van San Miguel de Salinas, bieden deze villa's een exclusie…
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Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Dieses charmante Haus besticht durch sein großzügiges, privates Grundstück und ein Design, d…
$432,111
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Villa 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villa mit privatem Pool, Garten und riesiger Dachterrasse an der Costa Blanca Süd …
$457,814
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Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Gelegen in de charmante omgeving van San Miguel de Salinas, bieden deze villa's een exclusie…
$1,44M
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Villa 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Elegante, freistehende Villen mit 3 Schlafzimmern in der Nähe von Annehmlichkeiten in San Mi…
$489,675
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Villa 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Luxuriöse freistehende Golfvillen mit 3 und 4 Schlafzimmern und privaten Pools in Las Colina…
$1,27M
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$1,45M
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Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 237 m²
Gelegen in de charmante omgeving van San Miguel de Salinas, biedt dit exclusieve wooncomplex…
$1,15M
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 107 m²
Im Herzen von San Miguel de Salinas ist ein exklusiver Komplex von 42 Luxusvillen, von denen…
$500,834
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Villa 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Luxuriöse freistehende Villen mit 3 Schlafzimmern und Pools in San Miguel de Salinas Luxuriö…
$1,14M
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
Situated in the charming area of San Miguel de Salinas, this residential complex offers 8 in…
$506,062
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Villa 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 253 m²
Fantastische Villa mit großer Terrasse, privatem Pool, Solarium und Garten in der Nähe eines…
$478,618
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Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 237 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN SAN MIGUEL DE SALINAS Exklusive neue Wohnanlage mit Luxusvillen mit G…
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