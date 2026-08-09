Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Valencia
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Valencia, Spanien

;
el Camp de Turia
13
la Ribera Baixa
11
Cullera
9
lHorta Nord
10
Zeig mehr
3 142 immobilienobjekte total found
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Diese stilvolle Villa befindet sich in der etablierten Urbanisation Los Balcones in Torrevie…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Villa in Los Montesinos, Spanien
Villa
Los Montesinos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In der charmanten Gemeinde Los Montesinos gelegen, besteht dieses exklusive Wohnangebot aus …
$547,740
Eine Anfrage stellen
Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Exklusive freistehende Villa in Villacosta mit Platz für einen privaten Pool! Ihr Traumhaus …
$496,228
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa 4 zimmer in Bigastro, Spanien
Villa 4 zimmer
Bigastro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 117 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern und privaten Pools in Vistabella Golf, Orihuela Diese Wohnanlage …
$506,227
Eine Anfrage stellen
Villa in Rojales, Spanien
Villa
Rojales, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 187 m²
Exclusieve nieuwbouwwilla’s op één niveau bij La Marquesa Golf, Ciudad Quesada Luxe…
$1,83M
Eine Anfrage stellen
Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Luxuriöse 3-Schlafzimmer-Villa mit privatem Pool in La Zenia. Freistehende Eckvilla mit 3 Sc…
$574,810
Eine Anfrage stellen
Villa in Rojales, Spanien
Villa
Rojales, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 187 m²
Exclusieve nieuwbouwwilla’s op één niveau bij La Marquesa Golf, Ciudad Quesada Luxe wonen n…
$1,83M
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
$705,008
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Parkplatz, Privater Pool
$542,047
Eine Anfrage stellen
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
In der charmanten Umgebung von Polop gelegen, bieten diese Villen einen exklusiven Lebenssti…
$864,852
Eine Anfrage stellen
Villa in Rojales, Spanien
Villa
Rojales, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 187 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Ciudad Quesada gelegen, bieten diese exklusiven Villen …
$1,83M
Eine Anfrage stellen
Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 599 m²
In der exklusiven Gegend von Cumbre del Sol gelegen, bietet diese Villa ein einzigartiges Wo…
$3,00M
Eine Anfrage stellen
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
In der charmanten Umgebung von Polop gelegen, bieten diese Villen einen exklusiven Lebenssti…
$864,852
Eine Anfrage stellen
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 304 m²
In der charmanten Umgebung von Polop gelegen, bieten diese Villen einen exklusiven Lebenssti…
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Gelegen in het charmante stadje Finestrat, bieden deze exclusieve villa's een bevoorrechte o…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
Luxe nieuwbouwwoningen in Finestrat, nabij Benidorm Exclusieve collectie duurzame v…
$984,947
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Luxuriöse freistehende Villen mit 3 Schlafzimmern und Pools in San Miguel de Salinas Luxuriö…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
NEUBAU VILLEN IN TORREVIEJA New Build Projekt von 3 Villen in einer ruhigen Wohngegend Agua…
$898,215
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Algorfa, Spanien
Villa 4 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Freistehende 3-Schlafzimmer-Häuser im Bungalowstil in Algorfa, Spanien Die freistehenden Häu…
$781,412
Eine Anfrage stellen
Villa in Penaguila, Spanien
Villa
Penaguila, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Nieuwbouwwoningen in Penáguila – Rust en natuur in het hart van de Sierra de Aitana, Alicant…
$458,918
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Algorfa, Spanien
Villa 5 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 283 m²
Luxuriöse Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern und Blick auf den Golfplatz in Algorfa, Spanien I…
$914,424
Eine Anfrage stellen
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
Diese exklusive Sammlung von vier freistehenden Häusern in charmantem Polop bietet eine auße…
$991,697
Eine Anfrage stellen
Villa in San Fulgencio, Spanien
Villa
San Fulgencio, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN SAN FULGENCIO Neubauvillen in San Fulgencio, nur 5 km vom Str…
$767,382
Eine Anfrage stellen
Villa in Benissa, Spanien
Villa
Benissa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Villen im mediterranen Stil in La Fustera, Benissa Costa Exklusive Neubau-Villen an der…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Es bietet 3 Schlafzimmer und 4 Bäder mit Designer-Pool und vielen Besonderheiten. Das Hotel …
$2,73M
Eine Anfrage stellen
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 322 m²
Neue Wohnvillen in La Nucia in der Nähe von Benidorm bestehen aus 9 unabhängigen Villen, jed…
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 193 m²
Neubau Villen 250 m vom Strand in CampumorIn Dejesa de Campoamor finden Sie diese neuen Vill…
$1,41M
Eine Anfrage stellen
Villa in Algorfa, Spanien
Villa
Algorfa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 232 m²
Neubau-Doppelhaushälften mit privatem Pool im La Finca Golf Resort, Algorfa Exklusi…
$664,752
Eine Anfrage stellen
Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
NEUBAU VILLEN 250 M VOM STRAND IN CAMPOAMOR In Dehesa de Campoamor finden Sie diese Neubau…
$3,78M
Eine Anfrage stellen
Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Ausgezeichnete unabhängige Einfamilienvilla mit einem 911m Grundstück - Mutxamel Tangel. ! D…
$767,461
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Valencia, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen