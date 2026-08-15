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Villen in Girona, Spanien

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Lloret de Mar
37
Blanes
33
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Platja dAro
18
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152 immobilienobjekte total found
Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 224 m²
Schönes einstöckiges Haus mit Meerblick in der Urbanisation Cala Caneias in Lloret de Mar.Ta…
$1,04M
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 476 m²
$2,94M
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 354 m²
$1,43M
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 408 m²
Haus mit einer touristischen Lizenz, komplett renoviert in der Urbanisation von Rock Gross, …
$975,587
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 348 m²
Handel ist möglich!Haus zu verkaufen, mit einer Fläche von 348 m2, gebaut 2001, auf der Süds…
$904,998
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 397 m²
Exklusives Haus mit touristischer Lizenz in Cala San Francesque – Blanes.In einer der begehr…
$1,63M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Geräumiges und helles Zweifamilienhaus in MontferrandIm Erdgeschoss: Wohnzimmer, Bad, große …
$564,884
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Villa in Serrabrava, Spanien
Villa
Serrabrava, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Haus mit Meerblick in der Urbanisation von Lloret de Mar - Serra Brava an der Costa Brava. D…
$1,85M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Haus mit touristischer Lizenz in der Stadt Blanes.Dieses 120 m2 große Haus, nur 150 Meter vo…
$580,850
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Schöne Villa mit Meerblick und touristische Lizenz. Diese prächtige neu gebaute Villa in Ca…
$1,69M
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Villa 5 zimmer in Peralada, Spanien
Villa 5 zimmer
Peralada, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Discover this spectacular newly built Villa located on the exclusive Peralada golf course in…
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Scat Realty
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Villa in Castell dAro, Spanien
Villa
Castell dAro, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 1 900 m²
Luxusvilla in der Nähe der Strände von Sa Conca und San Paul - S'Agaro, Costa Rica Brava Ein…
$11,62M
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Häuser zu Beginn des Baus zu einem besonderen Preis nur im Anfangsstadium können diese Geleg…
$1,01M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 932 m²
Renovierte Villa mit Meerblick in einer der exklusivsten Gegenden der Costa Brava, nur 350 M…
$2,14M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 674 m²
Modernes, neu gebautes Einfamilienhaus (Bau vollendet 2025), befindet sich in einem der reno…
$2,54M
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Villa in Begur, Spanien
Villa
Begur, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 597 m²
Design, Natur und Meerblick: eine Perle in Ayguablava!In einem der privilegierten Gegenden d…
$4,06M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Villa with panoramic sea and mountain views, located in the prestigious Mas Nou urbanization…
$1,13M
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 440 m²
Luxus und neues Haus im klassischen Stil in der Elite Urbanisation La Mongoda in Lloret de M…
$2,66M
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 7
Das Haus mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge, befindet sich in einer der besten …
$1,10M
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Familienhaus in Lloret Residence mit einem großen Grundstück und einem privaten Pool. Entde…
$487,914
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Elegantes Einfamilienhaus in der exklusiven Gegend von Cala San Francesque in Blanes, einer …
$1,10M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 507 m²
Entdecken Sie diese prächtige Residenz in der renommierten Cala Sant Francesque Bezirk von B…
$2,26M
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Eine einmalige Gelegenheit an der Costa Brava.Ein charmantes Haus zum Verkauf in Cala Cañell…
$990,863
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Ein Einfamilienhaus mit zwei völlig unabhängigen Wohnungen in Mas Bael ist eine großartige O…
$486,128
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 351 m²
Haus mit herrlichem Meerblick in der Stadt Tossa de Mar. Das Haus befindet sich in einer pri…
$1,83M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
$990,863
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Villa in Sant Hilari Sacalm, Spanien
Villa
Sant Hilari Sacalm, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 417 m²
Manor und Nebengebäude auf einem Grundstück von 4,207 m2. Charmante Finca zum Verkauf, beste…
$1,23M
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Elite Villa mit Panoramablick auf das Meer in der angesehenen Gegend von Lloret de MarEinzig…
$6,94M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 447 m²
$1,52M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 674 m²
Modernes, neu gebautes Einfamilienhaus (Bau vollendet 2025), befindet sich in einem der reno…
$2,54M
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