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Villen in Alhama de Murcia, Spanien

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21 immobilienobjekt total found
Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
NEUBAU-VILLEN IN CONDADO DE ALHAMA GOLFPLATZ Neubau Wohnanlage von Villen in Condad…
$338,666
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Villa 3 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Villa 3 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Moderne, geräumige freistehende Villen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und privaten Kellerräumen …
$339,370
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
NEUBAU-VILLEN IN CONDADO DE ALHAMA GOLFPLATZ Neue Wohnanlage von Villen in Condado de Alham…
$401,132
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TekceTekce
Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 107 m²
Neue Villen in Texas mit Golf FieldNeue Wohnanlage von Villen und Wohnungen in Condado de Al…
$437,111
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
NIEUWBOUW APPARTEMENTEN IN CONDADO DE ALHAMA GOLFBAAN Nieuwbouw residentieel compl…
$371,797
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 101 m²
Neue Villen in Texas mit Golf FieldNeue Wohnanlage von Villen in Texas.Villen mit 3 Schlafzi…
$381,401
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Neue Villen in Texas mit Golf FieldNeue Wohnanlage von Villen und Wohnungen in Condado de Al…
$433,986
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
NEUBAU-VILLEN IN CONDADO DE ALHAMA GOLFPLATZ Neubau Wohnanlage von Villen in Condado de Alh…
$338,666
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
NIEUWBOUW APPARTEMENTEN IN CONDADO DE ALHAMA GOLFBAAN Nieuwbouw residentieel complex van v…
$371,797
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
NEUBAU-VILLEN IN CONDADO DE ALHAMA GOLFPLATZ Neue Wohnanlage von Villen in Condado de A…
$400,435
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Villa 4 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Villa 4 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Moderne, geräumige freistehende Villen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und privaten Kellerräumen …
$428,861
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Villas in Condado de Alhama, Murcia, Costa Cálida 11 independent villas, with private pool, …
$403,359
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
$267,515
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
$381,457
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Villas del Condado is a new complex of detached houses located next to the Alabama County go…
$317,055
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Independent villas in Alhama Golf, Alhama, Murcia Located next to the Alhama county golf cou…
$400,742
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Independent villas in Alhama Golf, Alhama, Murcia Located next to the Alhama county golf cou…
$321,247
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Villas del Condado is a new complex of detached houses located next to the Alhama County gol…
$173,290
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Villas in Condado de Alhama, Murcia, Costa Cálida 11 independent villas, with private pool, …
$454,610
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
$227,883
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Villas del Condado is a new complex of detached houses located next to the Alabama County go…
$207,968
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