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Villen in Calp, Spanien

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83 immobilienobjekte total found
Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 426 m²
$3,29M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 362 m²
In der charmanten Stadt Calpe gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von drei freistehende…
$1,37M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 362 m²
Dieses Projekt befindet sich in einem der bei allen Bewohnern von Calpe bevorzugten Wohngebi…
$1,37M
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TekceTekce
Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 410 m²
$2,16M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 410 m²
$2,17M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 491 m²
Exklusive Luxus-Neubauvilla in Benissa an der Costa Blanca Nord Entdecken Sie diese spektak…
$2,96M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 273 m²
Gelegen in het charmante Calpe, presenteert dit exclusieve vastgoedaanbod vrijstaande woning…
$1,27M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 248 m²
Diese exklusiven Villen im charmanten Pueblo Mascarat bieten eine privilegierte Lage mit Mee…
$3,06M
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Villa 4 zimmer in Calp, Spanien
Villa 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöses Stadthaus mit privater Dachterrasse, Garage, Gemeinschaftspool und Sportplatz in …
$533,543
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Zweigeschossiges Haus mit 4 Schlafzimmern, jede Etage mit separatem Eingang. Wir haben eine …
$664,429
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 233 m²
Gelegen in het charmante Calpe, presenteert dit exclusieve vastgoedaanbod drie onafhankelijk…
$1,10M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 491 m²
NEU GEBAUTE LUXUSVILLA IN BENNISA Luxus-Neubau-Villa zum Verkauf in Benissa, mit fr…
$2,96M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 489 m²
$1,98M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
NEUBAU-VILLA IN CALPE Neubauvilla in einer der von allen Bewohnern Calpes bevorzugten …
$1,40M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 427 m²
Gelegen in het prachtige Calpe, bieden deze exclusieve villa's een bevoorrechte locatie met …
$1,79M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Diese exklusive Villa liegt in der schönen Calpe und bietet eine erstklassige Lage nur 1 km …
$3,68M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 249 m²
Neubauvilla zum Verkauf in Calpe – Modernes Design nur 900 m vom Strand entfernt Exklus…
$1,77M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 410 m²
LUXE VILLA MET UITZICHT OP ZEE Moderne vrijstaande luxe villa met prachtig uitzicht op…
$2,15M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 249 m²
Neubauvilla zum Verkauf in Calpe – Modernes Design nur 900 m vom Strand entfernt Exklusive …
$1,79M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 268 m²
Luxe appartementen en villa's aan zee in Mascarat, Calpe: het mediterrane leven opnieuw gede…
$3,03M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 335 m²
$2,56M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
NEUBAU-VILLA IN CALPE Neubauvilla in einer der von allen Bewohnern Calpes bevorzugten Wohn…
$1,40M
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Villa 4 zimmer in Calp, Spanien
Villa 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Etagenzahl 1
Exquisite und opulente Wohnungen mit abgelegenen Gärten und Pools in Calpe, Alicante Eingebe…
$1,45M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 362 m²
Objektbeschreibung: Im charmanten Städtchen Calpe bieten wir Ihnen eine exklusive Auswahl vo…
$1,36M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 786 m²
Gelegen in het charmante stadje Calpe, biedt deze exclusieve villa een ongeëvenaarde woonerv…
$2,83M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 410 m²
Diese exklusiven Villen befinden sich in charmanter Calpe und bieten ein einzigartiges Wohne…
$2,25M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 274 m²
Ein großes Doppelhaus von 274 m2 mit der besten Aussicht auf Calpe wird jetzt in einem exklu…
$930,341
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 489 m²
$1,98M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 410 m²
$2,27M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 489 m²
Zu verkaufen in Maryvilla mit Panoramablick auf ganz Calpe. Moderner Stil mit Luxusquali…
$1,95M
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