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Villen in el Campello, Spanien

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13 immobilienobjekte total found
Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 8
Fläche 400 m²
Das Anwesen verfügt über mehr als 350 m2 Wohnfläche und 1400 m2 Gelände. Das Haus ist im mod…
$2,58M
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Schlafzimmer, 3 BadezimmerBaufläche: 265 m2Nützliche Fläche: 241 m2Grundstücksgröße: 800 m…
$1,22M
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Exklusive Strandvillen in El Campello an der Costa Blanca Entdecken Sie eine einzig…
$669,036
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 299 m²
Dieser exklusive gated Komplex bietet fünf einzigartige Villen mit atemberaubendem Meerblick…
$884,032
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Villa offen in Glas, um den weiten Panoramablick auf das Meer und den herrlichen Campello zu…
$1,21M
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Exklusive Strandvillen in El Campello an der Costa Blanca Entdecken Sie eine einzigartige N…
$665,528
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
One floor villa near the sea in El Campello, Alicante The unbeatable distribution of this ho…
$1,04M
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern und 23 separaten Villen mit 3 Schlafzimmern und 2,5 Bädern. Diese…
$361,542
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 313 m²
Luxusvilla mit 5 Schlafzimmern in einem der exklusivsten Wohngebiete von Playa San Juan, Ali…
$1,74M
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern und 23 separaten Villen mit 3 Schlafzimmern und 2,5 Bädern. Diese…
$832,542
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Villas on the seafront in El Campello, Costa Blanca, Alicante This residential has 5 unique …
$2,45M
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 129 m²
Die neuen Villen beim Meer. Maran Villas-es der Wohnkomplex aus 9 eleganten Villen, mit 3 Sc…
$629,156
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 466 m²
LUXURY VILLAS ON A FRONT LINE OF THE BEACH. SAN JUAN. 527 sq/m houses (GEA) with 400 sq/m to…
$1,95M
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