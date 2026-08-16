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Villen in Galicien, Spanien

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Lugo
189
191 immobilienobjekt total found
Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Duplex in Williamartine, Orihuela Costa. Salon, Amerikanische Küche, 3 Schlafzimmer, 3 Bäder…
$290,362
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Haus mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge, in einer der besten Gegenden von Llore…
$1,10M
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Villa in der Anlage Abedul, San Pedro del Pinatar. Salon, voll ausgestattete amerikanische K…
$300,935
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Villa in Benijofar
$282,228
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 194 m²
Dieses neue Projekt besteht aus einzelnen Häusern von 150 m2, auf Grundstücken von 500 m2, g…
$928,367
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
2-stöckige Villa in Cabo Roig, die Küste von Orihuela Costa. 5 Schlafzimmer, 3 Bäder, ein gr…
$928,367
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 113 m²
Villa in Benijofar, Costa Blanca. Salon, offene Küche, 3 Schlafzimmer, 3 Bäder, Terrasse, So…
$290,362
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Villa in Pilar de la Horadada, Alicante. Salon, Amerikanische Küche, 3 Schlafzimmer mit Einb…
$323,011
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Luxus 2-stöckige Villa in der Stadt Cabo Roig, der Küste von Orihuela Costa, nur 300 Meter v…
$1,45M
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 252 m²
Villa in Ciudad Quesada, Rojales. Großer Salon, Küche, 3 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, Terrass…
$575,146
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
La Zenia gilt als eines der reizvollsten Gebiete an der Costa Blanca, in der Nähe von Campoa…
$325,219
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 134 m²
Villa in Torrevieja. Salon, Amerikanische Küche, 4 Schlafzimmer, 3 Bäder, Terrasse, Solarium…
$546,098
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 426 m²
Villa in Moraira
$1,68M
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Villa in Corcubion, Spanien
Villa
Corcubion, Spanien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 375 m²
Beeindruckende Burg mit den Verhandlungen in der See in der Zone Sie Coruña. Er wurde 1751 i…
$3,50M
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 134 m²
2-geschossige Villa in Santiago de La Ribera, Mar Menor, Murcia. Salon, Amerikanische Küche,…
$382,269
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
2-geschossige Villa in Los Alcazares, Mar Menor. Salon, Amerikanische Küche, 3 Schlafzimmer,…
$288,154
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 343 m²
Villa in Moraira, Provinz Alicante. Salon, voll ausgestattete amerikanische Küche, 5 Schlafz…
$1,45M
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Villa in Finestrat. Salon, Amerikanische Küche, 3 Schlafzimmer mit Einbauschränken, 3 voll a…
$575,146
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 326 m²
3-stöckige Villa in der Stadt Finestrat in der Nähe von Benidorm. Salon, Amerikanische Küche…
$1,15M
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Villa in San Miguel de Salinas
$319,526
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 442 m²
Villa in Moraira, Provinz Alicante. Salon, voll ausgestattete Küche, 4 Schlafzimmer, 2 Badez…
$1,68M
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Villa in Moraira, Provinz Alicante. Salon, voll ausgestattete Miniküche, 4 Schlafzimmer, 4 B…
$1,05M
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 157 m²
Villa in Urbanisation Deesa de Campoamor, Orihuela Costa. Salon, voll ausgestattete amerikan…
$777,319
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Villa in Torrevieja. Salon, Amerikanische Küche, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Terrasse, Sol…
$528,670
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Villa in Torrevieja. Salon, Amerikanische Küche, 4 Schlafzimmer, 3 Bäder, Terrasse, Solarium…
$528,670
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Villa in Finestrat. Salon, Amerikanische Küche, 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Terrasse 75 m2…
$795,909
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 140 m²
Villa in La Mata. Salon, Amerikanische Küche, 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, Terrasse, Solari…
$1,02M
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Luxusvilla im Landstil auf einem Grundstück von 810 qm gebaut hat eine gebaute Fläche von 20…
$458,955
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Villa in der Urbanisation von Sierra Cortina, Finestrat. Salon, Amerikanische Küche, 4 Schla…
$883,052
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Villa in Santiago de la Ribera. Geht nach Südosten. Der Salon ist mit einem Esszimmer, einer…
$987,624
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