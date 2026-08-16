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Villen in La Nucia, Spanien

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71 immobilienobjekt total found
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Garage, Parkplatz, Privater Pool, Balkon
$1,88M
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Neue Entwicklung von 7 Villen in La Nucía Entdecken Sie diese atemberaubenden Neubauvil…
$681,947
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Villa 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Villa 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villen mit Panoramablick auf das Meer in La Nucia, Alicante Diese schicken Vill…
$698,860
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 351 m²
Diese Villa befindet sich in der charmanten Stadt La Nucia und bietet eine hervorragende Lag…
$1,53M
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Villa 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Villa 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 322 m²
Stockwerk 4/4
Elegante Villen mit privaten Pools und Dachterrassen in La Nucia Alicante Eingebettet in die…
$1,25M
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Villa im Bereich La Nucia Convent De Les Montjes, 160 m Oberfläche, 30 m2 Terrasse, 5000 m v…
$610,278
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LDV InvestLDV Invest
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Hier sehen wir eine zweistöckige Villa in La Nucia. Das Haus selbst ist auf zwei Etagen v…
$501,365
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Gelegen in het charmante stadje La Nucia, bieden deze exclusieve villa's een geraffineerde e…
$1,26M
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Neubau zu einem unschlagbaren Preis. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und erstklassi…
$691,882
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 185 m²
Exklusive neue Villen mit privatem Pool und Garage in La NuciaEntdecken Sie diesen luxuriöse…
$697,125
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
In der charmanten Stadt La Nucia gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von 8 freistehende…
$749,539
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 237 m²
Diese exklusive Villa befindet sich in der charmanten Stadt La Nucía und bietet eine privile…
$1,96M
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 252 m²
Freistehende Villa mit großem Wohnzimmer, vier Schlafzimmer, Küche mit Galerie, Terrasse 20 …
$627,882
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Villa 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Villa 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
3-Schlafzimmer-Luxusvillen mit Privatpool in La Nucia an der Costa Blanca Die luxuriösen fre…
$674,679
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Villa 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Villa 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 512 m²
Etagenzahl 2
Fantastische, große Villa mit Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Padel-Tennisplatz und atember…
$676,158
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 318 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, uitzicht op de bergen
$552,246
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 380 m²
Das Grundstück ist 1000 m2, gebaut 380 m2, nutzbare Fläche ist 290 m2. Dieses Chalet verfügt…
$681,525
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Exclusieve nieuwbouwwoningen met privézwembaden in La Nucía, vlakbij Benidorm Premium o…
$1,27M
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Villa in La Nucia von außergewöhnlicher Qualität. Dieses Haus ist in zwei geteilt mit im …
$979,410
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 600 m²
Schöne Villa in einem schönen und ruhigen Viertel von La Nucia. Diese Immobilie wurde mit ho…
$1,17M
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Gemeinschaft von drei Häusern, von denen nur einer zum Verkauf steht. Das Haus ist über drei…
$443,402
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Schönes dreistöckiges Haus in einem schönen und ruhigen Viertel von La Nucia. Im Erdgeschoss…
$523,422
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 215 m²
Diese Villa befindet sich im unteren Teil von La Nusia, am nächsten von Benidorm. Auf einer …
$798,056
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Eine schöne Villa in La Nucia. Diese Villa wurde im Jahr 2023 teilweise renoviert und befin…
$577,152
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 263 m²
Schöne Villa zum Verkauf in einer ruhigen Gegend von La Nucia, nur wenige Autominuten von Ge…
$670,430
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 263 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Dachterrasse, Garage, Privater Pool, Gemeinschaftspool, Bergblick
$560,930
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Eine schöne, brandneue Villa in La Nucia. Es ist ideal in einer ruhigen, sonnigen Umgebung …
$686,753
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Neuer Komplex von 7 Villen in La NusiaEntdecken Sie diese atemberaubenden neuen Villen in La…
$687,043
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Diese Villa befindet sich in der berühmten Urbanisation Bello Horizonte, zwischen La Nucia, …
$460,556
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Villa 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Villa 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 379 m²
Erstaunliche Villa mit Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Paddle-Tennisplatz und herrlichem Bl…
$526,617
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