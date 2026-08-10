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Villen in lAlacanti, Spanien

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Alicante
16
Mutxamel
40
el Campello
13
Sant Joan dAlacant
11
85 immobilienobjekte total found
Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Eine exklusive private Urbanisation, in der sich Luxus und Eleganz in Form von Traumhäusern …
$748,386
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 247 m²
Objektbeschreibung: Stellen Sie sich ein Zuhause vor, in dem Sie jeden Tag mit Blick auf das…
$631,377
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Busot, Spanien
Villa
Busot, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Los Altos de Alicante liegt inmitten der Natur, am Fuße der Sierra del Cabeço d'Or, und ist …
$410,344
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TekceTekce
Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 97 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Mutxamel gelegen, bietet diese Wohnanlage 28 una…
$559,448
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 247 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX BIJ MUTXAMEL Kom wonen in een complex in een gebied met een hoge leve…
$639,485
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 234 m²
$641,147
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX BIJ MUTXAMEL Kom wonen in een complex in een gebied met een hoge …
$533,658
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Fläche 112 m²
Willkommen in einer Welt von Exklusivität und Komfort in unseren Villen umgeben von Dienstle…
$539,317
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 280 m²
Ausgezeichnete unabhängige Villa für eine Familie mit einem Grundstück von 911 m2 - Mutsamel…
$760,657
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Diese Wohnanlage befindet sich im charmanten Mutxamel und bietet 28 unabhängige Häuser, die …
$530,443
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 327 m²
$526,608
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Villa 4 zimmer in Mutxamel, Spanien
Villa 4 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Freistehende Villen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in Mutxamel Diese Wohngegend in Mutxam…
$653,343
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Nieuwbouwwilla’s in Mutxamel te koop met privézwembad en uitzicht op zee Exclusieve nieuwbo…
$651,343
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Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 559 m²
Der Strand von San Juan ist der berühmteste Strand von Alicante, mit Sand von den Stränden v…
$1,85M
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Fläche 112 m²
Willkommen in einer Welt von Exklusivität und Komfort in unseren Villen umgeben von Dienstle…
$539,317
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Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Hochwertige Villen in der exklusivsten Gegend von San Juan, nur 800 Meter vom Strand Muchavi…
$1,10M
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 8
Fläche 400 m²
Das Anwesen verfügt über mehr als 350 m2 Wohnfläche und 1400 m2 Gelände. Das Haus ist im mod…
$2,58M
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Mutxamel gelegen, bietet diese exklusive Sammlun…
$707,872
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 273 m²
Objektbeschreibung: Im charmanten Mutxamel bieten wir Ihnen eine Wohnanlage mit 28 freistehe…
$525,196
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Villa
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Schlafräume 7
Fläche 390 m²
$617,450
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 247 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX BIJ MUTXAMEL Kom wonen in een complex in een gebied met een hoge …
$638,070
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Schlafzimmer, 3 BadezimmerBaufläche: 265 m2Nützliche Fläche: 241 m2Grundstücksgröße: 800 m…
$1,22M
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Villa in Busot, Spanien
Villa
Busot, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Los Altos de Alicante liegt inmitten der Natur, am Fuße der Sierra del Cabeço d'Or, und ist …
$472,763
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Exklusive Strandvillen in El Campello an der Costa Blanca Entdecken Sie eine einzig…
$669,036
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Villa 4 zimmer in Mutxamel, Spanien
Villa 4 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Moderne freistehende Villen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Pools in Mutxamel an der Costa Bl…
$539,287
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Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Exklusive Villa in Calpe, Alicante mit privatem Pool und erstklassiger Lage Diese Luxusvill…
$1,16M
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 299 m²
$884,032
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Villa offen in Glas, um den weiten Panoramablick auf das Meer und den herrlichen Campello zu…
$1,21M
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Ausgezeichnete unabhängige Einfamilienvilla mit einem 911m Grundstück - Mutxamel Tangel. ! D…
$767,461
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX BIJ MUTXAMEL Kom wonen in een complex in een gebied met een hoge leve…
$534,842
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Immobilienangaben in lAlacanti, Spanien

mit Garage
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