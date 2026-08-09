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Villen in Orihuela, Spanien

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356 immobilienobjekte total found
Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Luxuriöse 3-Schlafzimmer-Villa mit privatem Pool in La Zenia. Freistehende Eckvilla mit 3 Sc…
$574,810
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Exklusive freistehende Villa in Villacosta mit Platz für einen privaten Pool! Ihr Traumhaus …
$496,228
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Es bietet 3 Schlafzimmer und 4 Bäder mit Designer-Pool und vielen Besonderheiten. Das Hotel …
$2,73M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 193 m²
Neubau Villen 250 m vom Strand in CampumorIn Dejesa de Campoamor finden Sie diese neuen Vill…
$1,41M
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
NEUBAU VILLEN 250 M VOM STRAND IN CAMPOAMOR In Dehesa de Campoamor finden Sie diese Neubau…
$3,78M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 335 m²
Nieuwbouwwoning in Las Colinas Golf & Country Club, Orihuela Exclusieve locatie aan de zuid…
$1,45M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 121 m²
Neue Wohnanlage in Punta PrimaNeue Wohnanlage von Bungalows und 7 freistehende Villen in Pun…
$825,111
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 157 m²
Neubau Villa in Orihuela Costa (Campoamor)Möchten Sie einen exklusiven Urlaub am Meer genieß…
$1,17M
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
New Willa Classa Lux in CampoamorNeue Villa mit exklusivem Design befindet sich in Campoamor…
$4,24M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
Schöne freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern in einer prestigeträchtigen Lage, auf der erst…
$630,062
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 237 m²
Neubau-Luxusvilla in La Zenia, Orihuela Costa, zu verkaufen Exklusives Leben in Strandnähe …
$1,98M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 143 m²
Dieses neue Wohnprojekt besteht aus nur drei einzelnen Villen, die modernes Design, hochwert…
$885,400
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 196 m²
Der Wohnkomplex befindet sich in einer privilegierten Lage, nur 200 Meter vom kristallklaren…
$1,35M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern in Cabo Roig.
$1,03M
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Villa in Entrenaranjos, Spanien
Villa
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Nieuwbouwwoningen in Vistabella Golf Resort – Orihuela Ervaar het moderne mediterra…
$628,375
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Diese exklusive Villa strahlt sofort Charme und Authentizität aus. Die abgerundete Fassade, …
$422,714
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 196 m²
Diese exklusiven Villen befinden sich an der wunderschönen Orihuela Costa und bieten eine pr…
$1,34M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 237 m²
Neubau-Luxusvilla in La Zenia, Orihuela Costa, zu verkaufen Exklusives Leben in Strandn…
$1,97M
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Villa in Entrenaranjos, Spanien
Villa
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Moderne Villen mit privatem Pool im Golf Resort Vistabella, OrihuelaNeue Villen im Herzen de…
$484,823
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 8
Fläche 734 m²
Luxusvilla zum Verkauf, auf 3 Ebenen, die Gesamtfläche des Hauses ist 734 m2, gebaut im Jahr…
$1,72M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 97 m²
Neue Villen nach Orihuela BoneWohnanlage von 8 neuen exklusiven modernen Villen in Los Dolce…
$600,662
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Villa 5 zimmer in Orihuela, Spanien
Villa 5 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Moderne Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern im Vistabella Golf Resort Das Vistabella Golf Resor…
$645,069
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 185 m²
Neue Villen in VillamartineNeue Villen in zwei Optionen zur Auswahl: 1 oder 2 Etagen. Sie al…
$786,752
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Villa in Entrenaranjos, Spanien
Villa
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Moderne villa's met privézwembad in Vistabella Golf Resort, Orihuela Nieuwbouwwoningen …
$407,147
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Geräumiges Haus mit privatem Grundstück, Garten und Pool, in einem umzäunten Wohngebiet, in …
$554,745
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 366 m²
Dieses schöne Haus befindet sich im Stadtteil Las Filipinas (Urbanisation Villamartín) auf e…
$696,765
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 413 m²
Freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern in Campoamor. Freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern …
$1,74M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 285 m²
Die Villa gehört zur exklusivsten Villengemeinschaft in Campo de Golf, die mit den höchsten …
$2,38M
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
Willkommen in der Oase der Ruhe in Sampomore, nur 500 Meter vom Meer entfernt! Diese dreistö…
$1,59M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 172 m²
Villa Playa Flamenca, nur 250 Meter vom Strand entfernt, auf einem Grundstück von 467 m2, ve…
$646,975
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