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Villen in Estepona, Spanien

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117 immobilienobjekte total found
Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 541 m²
In einer privilegierten Enklave an der Costa del Sol, weniger als 2 km vom Meer und nur weni…
$2,33M
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
Willkommen in einer Welt von Privileg und Ruhe in der exklusiven Urbanisierung von Finestrat…
$568,805
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Seven Diamonds by TM befindet sich in bevorzugter Lage im Herzen des Goldenen Dreiecks der C…
$1,85M
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 658 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis in Esteponas bester …
$2,61M
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 469 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis in Esteponas bester …
$1,80M
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Exquisite Luxusvilla mit großem Pool, Garten und Meerblick in einem Golfresort in der Nähe d…
$1,19M
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
Ausgezeichnete InvestitionsmöglichkeitWarenbezeichnungAusgezeichnetes InvestitionspotenzialD…
$1,94M
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 456 m²
Seven Diamonds by TM befindet sich in bevorzugter Lage im Herzen des Goldenen Dreiecks der C…
$1,96M
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Villa 7 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 7 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 782 m²
Strandvillen in einem prestigeträchtigen Projekt in der Nähe des Zentrums von Estepona Estep…
$15,10M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 218 m²
Fantastische moderne Villa mit Garten, privatem Pool auf Dachterrasse und herrlichem Meer-, …
$950,317
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 379 m²
Etagenzahl 3
Riesige First-Class-Villa mit großem Infinity-Pool, Garage und Dachterrasse mit atemberauben…
$5,15M
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 94 m²
Willkommen in einer Welt von Privileg und Ruhe in der exklusiven Urbanisierung von Finestrat…
$564,152
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 889 m²
Etagenzahl 3
Exklusive High-End-Villa mit großem Garten, Pool, Keller und großer Dachterrasse mit unglaub…
$3,06M
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
The Club Vasari Villas ist eine exklusive Kollektion von 14 Luxusvillen, die mit modernem De…
$4,06M
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Willkommen in einer Welt von Privileg und Ruhe in der exklusiven Urbanisierung von Finestrat…
$633,944
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 355 m²
Objektbeschreibung: Im wunderschönen Estepona bieten wir Ihnen zwei exklusive Villen mit Mee…
$3,14M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen des charmanten Estepona bieten wir Ihnen eine exklusive Wohnan…
$970,470
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
Wir freuen uns, diese herrliche moderne Villa mit einem privaten Pool, einem großen Solarium…
$707,339
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 548 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit privatem Aufzug in einer begehrten Gegend von Estepona Dieses neue P…
$3,76M
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 193 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Estepona gelegen, bieten diese exklusiven Villen…
$1,73M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
This is a collection of 15 four-bedroom luxury villas, set in El Campanario, between Estepon…
$1,76M
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 7
Fläche 714 m²
Separate Villa mit Panoramablick auf das Meer und die Berge, auf einem Grundstück von mehr a…
$2,70M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 349 m²
Etagenzahl 4
Prestigeträchtige freistehende Villa in Strandlage in Estepona Die Villa befindet sich in Es…
$16,50M
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 371 m²
In einer privilegierten Enklave an der Costa del Sol, weniger als 2 km vom Meer und nur weni…
$1,63M
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 193 m²
Entdecken Sie diese atemberaubende freistehende Luxusvilla im Herzen der Costa del Sol, nur …
$1,74M
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 324 m²
Im Herzen der New Golden Mile, in einer der renommiertesten Bereiche von Estepona, ist ein e…
$1,77M
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 228 m²
Etagenzahl 2
Hochwertige Designvilla mit großem Pool, Garten und herrlichem Meerblick auf einem Golfplatz…
$1,19M
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Villa in Bel Air, Spanien
Villa
Bel Air, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 359 m²
Diese Villa befindet sich in der charmanten Stadt Estepona und bietet ein einzigartiges Wohn…
$3,22M
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 142 m²
Villen in privilegierter Urbanisierung in Finestrat in der Nähe des berühmten Puig Campana M…
$808,424
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 235 m²
Diese neue Wohnanlage besteht aus 14 freistehenden Villen in einer privilegierten Lage, auf …
$1,98M
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