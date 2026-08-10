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Villen in la Marina Alta, Spanien

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Calp
83
Javea
68
Denia
21
510 immobilienobjekte total found
Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 599 m²
In der exklusiven Gegend von Cumbre del Sol gelegen, bietet diese Villa ein einzigartiges Wo…
$3,00M
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Villa in els Poblets, Spanien
Villa
els Poblets, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
Wir präsentieren die Villas de Obra Nueva in Els Poblets, einem exklusiven Komplex von vier …
$553,375
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Villa in Teulada, Spanien
Villa
Teulada, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 489 m²
Komfortable und moderne Villa mit privatem Pool, 5 Schlafzimmern, auf einem völlig flachen G…
$1,72M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 426 m²
Diese Luxusvilla befindet sich in einem der exklusivsten Gegenden von Calpe, die perfekte Ko…
$3,29M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Villa in Javea, mit einer Fläche von 152 m2. In unmittelbarer Nähe zu allen notwendigen Dien…
$859,175
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Luxuriöse Neubau-Villen mit Meerblick in Benitachell Exklusive Villen in Golden Valley, Pob…
$1,08M
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 770 m²
Gelegen op een verhoogd perceel, biedt deze villa een vrij uitzicht op de zee, het natuurpar…
$3,59M
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Villa in Benissa, Spanien
Villa
Benissa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 716 m²
Contemporary Villa met Panoramisch Zeezicht in La Fustera, Benissa Costa Deze exclusieve nie…
$3,29M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 362 m²
In der charmanten Stadt Calpe gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von drei freistehende…
$1,37M
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 491 m²
In der exklusiven Gegend von Cumbre del Sol gelegen, bietet diese Villa ein einzigartiges Wo…
$2,29M
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Villa 4 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa 4 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Freistehende Villen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in Cumbre del Sol Dieser Standort in B…
$2,46M
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Villa in Benissa, Spanien
Villa
Benissa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Een huis met ziel, een huis dat je omarmt Volgens de legende klom er lang geleden, op de he…
$2,59M
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Villa in Benissa, Spanien
Villa
Benissa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 502 m²
Luxe, moderne villa met panoramisch uitzicht op zee in Montemar, Benissa Exclusieve…
$4,28M
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 621 m²
Im Residential Resort Cumbre del Sol konstruieren wir Villen für alle Lebensstile. Sie müsse…
$3,22M
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
Genießen Sie die Ruhe dieser wunderbaren Villa mit seiner hervorragenden Funktion - eine ate…
$854,276
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 362 m²
Dieses Projekt befindet sich in einem der bei allen Bewohnern von Calpe bevorzugten Wohngebi…
$1,37M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Entdecken Sie dieses exklusive, neu gebaute Haus, das in einer einzigartigen natürlichen Umg…
$970,342
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 410 m²
Diese neue Villa befindet sich in einem privaten Komplex von sechs Luxusimmobilien in der sc…
$2,16M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 410 m²
Luxusvilla mit MeerblickModerne freistehende Luxusvilla mit herrlichem Meerblick.Das Haus ve…
$2,17M
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 721 m²
Diese Villa liegt im exklusiven Stadtteil Cumbre del Sol und bietet eine privilegierte Lage …
$2,69M
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 591 m²
Diese Villa liegt im exklusiven Stadtteil Cumbre del Sol und bietet eine privilegierte Umgeb…
$2,59M
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Villa in Denia, Spanien
Villa
Denia, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Diese Wohnanlage besteht aus 3-stöckigen Doppelvillen mit 2 oder 3 Schlafzimmern auf einem p…
$786,375
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Villa in Pedreguer, Spanien
Villa
Pedreguer, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 114 m²
In der malerischen Stadt Monte Solana - Pedreger gelegen, bietet dieser exklusive Komplex vo…
$623,637
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 491 m²
Exklusive Luxus-Neubauvilla in Benissa an der Costa Blanca Nord Entdecken Sie diese spektak…
$2,96M
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 365 m²
"Die Villa Indigo befindet sich auf einem Grundstück im Residential Resort Cumbre del Sol, i…
$1,79M
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Villa in Benissa, Spanien
Villa
Benissa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 351 m²
Luxusneue Villa mit Meerblick in San Jaimé, BenissaExklusive Residenz in der prestigeträchti…
$2,23M
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 615 m²
Neue Villa Classa Lux in Cumber Del SolExklusives Haus in idyllischer Lage im Wohnort Cumbre…
$2,41M
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 597 m²
Diese Villa liegt im exklusiven Stadtteil Cumbre del Sol und bietet ein einzigartiges Wohner…
$3,33M
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Villa in Teulada, Spanien
Villa
Teulada, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 560 m²
Villa im modernen Stil mit herrlichem Panoramablick im Norden der Costa Blanca, in Moraira. …
$2,51M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 271 m²
Entdecken Sie das Potenzial dieses charmanten mediterranen Anwesens auf einem großen flachen…
$1,04M
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Immobilienangaben in la Marina Alta, Spanien

mit Garage
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mit Terrasse
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