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Villen in San Pedro del Pinatar, Spanien

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49 immobilienobjekte total found
Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Neue Villen in San Pedro del Pinatar mit privatem PoolModernes Design und exzellente LageDie…
$614,425
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Neubau-Doppelhaushälften mit privatem Pool in San Pedro del Pinatar Moderne Häuser …
$440,848
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
In der charmanten Stadt San Pedro del Pinatar gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von 1…
$513,146
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Diese freistehenden Häuser im charmanten San Pedro del Pinatar bieten eine ideale Umgebung f…
$563,884
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Villa 5 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa 5 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Einfamilienvillen mit 4 Schlafzimmern und privatem Pool in San Pedro del Pinatar zu verkaufe…
$1,02M
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 133 m²
Neue Zweifamilienvillen mit privatem Pool in San Pedro del PinatarModerne Häuser in einem re…
$445,972
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LDV InvestLDV Invest
Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Diese exklusive Sammlung von 14 freistehenden Häusern in San Pedro del Pinatar bietet eine i…
$513,146
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Moderne Neubauvillen mit privatem Pool in San Pedro del Pinatar Zeitgenössisches Design und…
$513,148
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Neubau-Villen im mediterranen Stil in San Pedro del Pinatar Exklusive Wohnanlage mi…
$939,644
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Villa 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 159 m²
Exklusive freistehende Villen mit 3 Schlafzimmern und privaten Pools in San Pedro del Pinata…
$932,054
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Villa 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Moderne Villen mit 3 Schlafzimmern und Pool in San Pedro del Pinatar Diese modernen Villen b…
$442,611
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Contemporary new build villas with private pool in San Pedro del Pinatar Modern design and …
$507,089
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Moderne Villen von Neubau zu verkaufen in San Pedro del Pinatar - in der Nähe des Strandes u…
$564,262
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Nieuwbouwwilla’s te koop in San Pedro del Pinatar, vlakbij de Mar Menor Exclusieve collecti…
$1,02M
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Neubau-Villen im mediterranen Stil in San Pedro del Pinatar Exklusive Wohnanlage mit 4 unab…
$950,330
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
In der charmanten Gemeinde San Pedro del Pinatar gelegen, bietet diese freistehende Villa ei…
$460,101
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Villa 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 222 m²
Etagenzahl 2
Moderne, geräumige Villa mit privatem Pool und Dachterrasse, in der Nähe von Sportanlagen un…
$553,048
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Das ikonische Architekturprojekt befindet sich in der Nähe des Mittelmeers, in der Nähe des …
$564,262
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Villa 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Exquisite freistehende Villen mit 3 Schlafzimmern in San Pedro del Pinatar Costa Cálida Dies…
$525,354
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Gelegen in de charmante gemeente San Pedro del Pinatar, bieden deze vrijstaande woningen een…
$1,03M
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 134 m²
Luxusvillen in San Pedro del Pinatar - Modernes Wohnen in bester Lage Übersicht der atember…
$552,151
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 134 m²
Luxusvillen in San Pedro del Pinatar - modernes Leben am bestenÜbersicht über atemberaubende…
$563,216
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Villa 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 231 m²
Erstaunliche riesige Villa mit einer großen Dachterrasse und einem privaten Pool in Strandnä…
$434,866
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 159 m²
Neue Villen im mediterranen Stil in San Pedro del PinatarExklusive Wohnanlage von 4 unabhäng…
$943,356
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
Im Herzen von San Pedro del Pinatar steht ein exklusiver Komplex von vier separaten Villen, …
$939,465
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Neubau-Doppelhaushälften mit privatem Pool in San Pedro del Pinatar Moderne Häuser in erstk…
$445,861
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
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San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Im Herzen von San Pedro del Pinatara steht ein exklusiver Komplex von zwei modernen Villen f…
$604,026
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Moderne nieuwbouwwoningen te koop in San Pedro del Pinatar – Dicht bij het strand en het sta…
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San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 134 m²
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Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Situated in the charming town of San Pedro del Pinatar, this residential complex offers an e…
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