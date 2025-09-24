Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
37
Altea
138
La Nucia
95
Villajoyosa
9
1 075 immobilienobjekte total found
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 244 m²
In the heart of the Sierra Cortina, surrounded by nature and with spectacular views of the s…
$947,009
Eine Anfrage stellen
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
In a privileged enclave on the Balearic coast, this newly built villa offers an environment …
$1,94M
Eine Anfrage stellen
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 467 m²
Große unabhängige Luxusvillen, mit einem Design, in dem Meerblick und natürliches Licht die …
$2,65M
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
NIEUWBOUW VILLA'S IN FINESTRAT Nieuwbouwwijk van 22 villa's gelegen in Finestrat. Elke oc…
$773,332
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 277 m²
In the heart of the Sierra Cortina, surrounded by nature and with spectacular views of the s…
$935,274
Eine Anfrage stellen
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 449 m²
DescriptionModern Villa with sea views, built by a renowned architect in one of the best com…
$2,33M
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 283 m²
Exclusieve nieuwbouwwoningen met privézwembaden in La Nucía, vlakbij Benidorm Premium omhei…
$1,52M
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Fantastische unabhängige Villa zum Verkauf in El Albir, Spanien Ein Haus, in dem Sie bleiben…
$1,72M
Eine Anfrage stellen
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 8
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Villa mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge in der Stadt Altea.Die ma…
$2,14M
Eine Anfrage stellen
Atlas PropertyAtlas Property
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 291 m²
In einer privilegierten Lage, mit Blick auf das Meer und den renommierten Golfplatz Puig Cam…
$938,606
Eine Anfrage stellen
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf eine moderne Villa in der Stadt Polop.Die Stadt Polop ist eine kleine Stadt in d…
$635,276
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
Im Herzen der Costa Blanca gelegen, bietet dieser exklusive Komplex von 14 modernen Villen e…
$656,480
Eine Anfrage stellen
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 331 m²
Entdecken Sie Luxus am Feinsten mit dieser neu gebauten Villa in den Hügeln der exklusiven A…
$2,05M
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 342 m²
Luxusklasse Villa in Finestrat, Spanien - PMH119966 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer. Teppichflä…
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Modern houses to choose in a  new quiet area of Finestrat. Open views to the sea and mountai…
$465,240
Eine Anfrage stellen
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Schönes dreistöckiges Haus in einem schönen und ruhigen Viertel von La Nucia. Im Erdgeschoss…
$523,422
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ART Real Estate Costa Blanca SL
Sprachen
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Nieuwbouw villa's met uitzicht op zee in Finestrat-Benidorm Exclusief wooncomplex met uitzi…
$776,414
Eine Anfrage stellen
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
NEU GEBAUTE DOPPELHAUSHÄLFTEN IN POLOP Neubau von modernen Doppelhaushälften mit mehreren T…
$570,956
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 245 m²
Stockwerk 2/3
Freistehende Villen mit Meerblick in Finestrat Alicante Entdecken Sie diese prächtigen Ville…
$1,25M
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Luxus-Stadt von diseño moderner in den Füßen von der montaña in der Stadt Finestrat, in sólo…
$689,885
Eine Anfrage stellen
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
Diese modernen Luxusvillen, in einer privilegierten natürlichen Umgebung zwischen dem Meer u…
$551,908
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
Die Residenz wurde sorgfältig entworfen, um die Schönheit von Sierra Cortina und dem Mittelm…
$679,718
Eine Anfrage stellen
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Wir präsentieren diese hervorragende freistehende Villa auf 3 Etagen, in ruhiger Lage, stehe…
$673,908
Eine Anfrage stellen
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 231 m²
Die freistehenden Villen befinden sich in einer privilegierten natürlichen Umgebung, nur wen…
$837,991
Eine Anfrage stellen
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 7
Fläche 651 m²
Die Arten erstrecken sich von Benidorm nach Althea. Das ist ein Haus für die ganze Familie, …
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 379 m²
Diese fantastische Villa erstreckt sich über zwei Ebenen und verfügt über zwei unterschiedli…
$850,782
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 131 m²
Etagenzahl 2
Neue Villa mit herrlichem Blick in einem geschlossenen Wohnkomplex in der Stadt Polop. Die S…
$706,312
Eine Anfrage stellen
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 227 m²
In der beliebten Gegend von Bello Orizonti in La Nucia, in der Nähe von Altea, ist diese cha…
$923,719
Eine Anfrage stellen
Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 323 m²
Etagenzahl 3
Beeindruckende Villa Saona mit modernem Design mit herrlichem Meerblick. Wohnen in diesem er…
$3,13M
Eine Anfrage stellen
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren eine neue umweltfreundliche Villa mit eigenem Grundstück und Pool in der St…
$721,905
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen