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Villen in Alicante, Spanien

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Torrevieja
117
Benidorm
52
Alicante
16
la Marina Baixa
927
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3 056 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Bigastro, Spanien
Villa 4 zimmer
Bigastro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 117 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern und privaten Pools in Vistabella Golf, Orihuela Diese Wohnanlage …
$506,227
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Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
In der charmanten Umgebung von Polop gelegen, bieten diese Villen einen exklusiven Lebenssti…
$864,852
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Diese stilvolle Villa befindet sich in der etablierten Urbanisation Los Balcones in Torrevie…
$1,03M
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TekceTekce
Villa in Rojales, Spanien
Villa
Rojales, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 187 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Ciudad Quesada gelegen, bieten diese exklusiven Villen …
$1,83M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Luxuriöse 3-Schlafzimmer-Villa mit privatem Pool in La Zenia. Freistehende Eckvilla mit 3 Sc…
$574,810
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Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 304 m²
In der charmanten Umgebung von Polop gelegen, bieten diese Villen einen exklusiven Lebenssti…
$1,49M
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Villa in Los Montesinos, Spanien
Villa
Los Montesinos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In der charmanten Gemeinde Los Montesinos gelegen, besteht dieses exklusive Wohnangebot aus …
$547,740
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Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
In der charmanten Umgebung von Polop gelegen, bieten diese Villen einen exklusiven Lebenssti…
$864,852
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Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Parkplatz, Privater Pool
$542,047
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 599 m²
In der exklusiven Gegend von Cumbre del Sol gelegen, bietet diese Villa ein einzigartiges Wo…
$3,00M
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
$705,008
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 259 m²
$1,09M
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 336 m²
11 LUXE VILLA MIT PRIVÉSWEMBAD UND SEA VIEWS IN BALCÓN DE FINESTRAT. Neubau in einem Komple…
$1,16M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 635 m²
Wir präsentieren Ihnen eine luxuriöse, dreistöckige Villa in einem der renommiertesten Gegen…
$2,84M
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Villa in Benissa, Spanien
Villa
Benissa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 359 m²
Das Haus befindet sich in der Gegend von La Fustera in Benissa costa, auf einem Grundstück v…
$1,72M
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 266 m²
$2,62M
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Dieses exklusive Einfamilienhaus befindet sich in der renommierten Ciudad Quesada und bietet…
$961,716
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 241 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein außergewöhnliches Einfamilienhaus mit sechs S…
$2,26M
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Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
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Villa in Daya Nueva, Spanien
Villa
Daya Nueva, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Gelegen in het charmante stadje Daya Nueva, biedt dit residentiële complex onafhankelijke wo…
$461,139
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Villa in Algorfa, Spanien
Villa
Algorfa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 238 m²
Nieuwbouwwoningen met privézwembad in La Finca Golf Algorfa Costa Blanca Zuid Exclusieve vi…
$613,906
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 332 m²
Wunderschöne Villa mit Meerblick in Peevera, Javea. Entdecken Sie eine moderne Villa in der …
$1,60M
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Elegante Luxusvilla mit einzigartigem Design und Architektur mit geschwungenen Gesten, die v…
$1,61M
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Es ist als vollständig begehbarer Raum konzipiert, mit Innen- und Außenwegen, die den Zugang…
$876,384
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Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 366 m²
Schöne Villa in seinem spanischen Stil befindet sich in einer der besten Orte von Albir. Die…
$780,381
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Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN POLOP Der Neubau von Villen in Polop bietet Ihnen einen Raum,…
$790,571
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Villa 4 zimmer in Rojales, Spanien
Villa 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Freistehende Villa im mediterranen Stil mit 3 Schlafzimmern und privatem Pool in Ciudad Ques…
$1,02M
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Villa in San Fulgencio, Spanien
Villa
San Fulgencio, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 99 m²
Neue Villen mit privatem Pool in Oasis de la Marina, Costa BlancaModerne Häuser in ruhiger L…
$482,106
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 185 m²
MODERNE NEUBAUVILLEN IN VILLAMARTIN Neubauvillen mit 2 Modellen zur Auswahl: 1 ode…
$778,893
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 244 m²
In einer privilegierten Lage in Ciudad Quesada besticht dieser exklusive Komplex aus sieben …
$957,525
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Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 213 m²
Neue Villen in der FlutModerne Stadthäuser und Villen mit Terrassen und Solarium, komplett e…
$782,784
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Immobilienangaben in Alicante, Spanien

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