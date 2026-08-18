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Villen in Balearische Inseln, Spanien

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Santa Ponsa
7
Palma de Mallorca
8
Formentera
3
46 immobilienobjekte total found
Villa in Montuiri, Spanien
Villa
Montuiri, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Haus in Balearen
$990,002
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Villa in Bendinat, Spanien
Villa
Bendinat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 367 m²
Haus in Balearen
$3,44M
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Villa in Santa Ponsa, Spanien
Villa
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Haus in Balearen
$1,34M
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DD CO DEDD CO DE
Villa 9 zimmer in Santa Eularia des Riu, Spanien
Villa 9 zimmer
Santa Eularia des Riu, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 525 m²
Schlüsseltaugliche, hochwertige moderne Villa mit Infinity-Pool, großen Terrassen und beeind…
$5,73M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa in Sant Francesc de Formentera, Spanien
Villa
Sant Francesc de Formentera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Villa Jilguero ist eine harmonische Kombination aus traditioneller Architektur und modernem …
$3,78M
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Villa in Balearische Inseln, Spanien
Villa
Balearische Inseln, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Objektbeschreibung: An der Nordostküste Mallorcas, wo mediterrane Ruhe mit der authentischen…
$747,833
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Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 zimmer in Ibiza-Stadt, Spanien
Villa 5 zimmer
Ibiza-Stadt, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Moderne Residenz mit Panoramablick auf das Meer, Formentera und das historische Zentrum von …
$3,04M
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Villa in Santa Ponsa, Spanien
Villa
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 395 m²
Stockwerk 2
Haus in Balearen
$4,02M
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Villa in Capdepera, Spanien
Villa
Capdepera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 232 m²
Objektbeschreibung: Luz de Cala Ratjada by TM ist ein luxuriöses Wohnprojekt im östlichsten …
$1,08M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Palmanova, Spanien
Villa
Palmanova, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Haus in Balearen
$1,04M
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Villa in Montuiri, Spanien
Villa
Montuiri, Spanien
Fläche 860 m²
Haus in Balearen
$599,825
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Villa in Ibiza, Spanien
Villa
Ibiza, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Exklusiv renovierte Villa in Can Furnet mit südlicher Ausrichtung und herrlichem Blick auf d…
$3,05M
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Villa in Alcudia, Spanien
Villa
Alcudia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Haus in Balearen
$873,531
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Villa in Santa Ponsa, Spanien
Villa
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Haus in Balearen
$1,61M
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Villa in Capdepera, Spanien
Villa
Capdepera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
Objektbeschreibung: Luz de Cala Ratjada by TM ist ein luxuriöses Wohnprojekt im östlichsten …
$1,24M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Formentera, Spanien
Villa
Formentera, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 315 m²
Luxusvilla Mirlo Blanco auf der Insel Formentera, SpanienExklusive Premiumvilla mit atembera…
$10,33M
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Villa 8 zimmer in Santa Ponsa, Spanien
Villa 8 zimmer
Santa Ponsa, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 452 m²
Luxusvilla zum Verkauf in Santa Ponsa, Palma de Mallorca (Spanien) — €3,750,000• Lage: Gemei…
$4,40M
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Villa in Palmanova, Spanien
Villa
Palmanova, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Haus in Balearen
$3,44M
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Villa 9 zimmer in Santa Eularia des Riu, Spanien
Villa 9 zimmer
Santa Eularia des Riu, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 768 m²
Schlüsseltaugliche, hochwertige moderne Villa mit Infinity-Pool, großen Terrassen und beeind…
$5,28M
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Villa in Formentera, Spanien
Villa
Formentera, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
CASA COLIBRÍ - exklusive Villa am Meer auf FormenteraEntdecken Sie eine wirklich einzigartig…
$9,38M
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Villa in Ibiza, Spanien
Villa
Ibiza, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 526 m²
Dies ist eine einzigartige Sammlung von 7 Luxusvillen in einer der angesehensten und maleris…
$5,42M
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Villa in Urbanitzacio Galatzo, Spanien
Villa
Urbanitzacio Galatzo, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Haus in Balearen
$1,05M
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Villa in Lluc, Spanien
Villa
Lluc, Spanien
Fläche 592 m²
Haus in Balearen
$3,74M
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Villa in Puig de Ros, Spanien
Villa
Puig de Ros, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Haus in Balearen
$1,62M
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Villa in Palma de Mallorca, Spanien
Villa
Palma de Mallorca, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Günstig gelegen in Son Rapinha - eine berühmte Wohngegend von Palma, ist das 4-Zimmer-Haus z…
$813,338
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Villa in Palmanova, Spanien
Villa
Palmanova, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 354 m²
Wunderschönes Haus mit Schwimmbad zum Verkauf in Torrenov. Wir haben folgendes Layout: Im Er…
$1,80M
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Villa in Santa Margalida, Spanien
Villa
Santa Margalida, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 950 m²
Wir haben ein sehr großes Anwesen in der Nähe des Meeres, einzigartig auf den Balearen, mitU…
$5,34M
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Villa in Son Veri, Spanien
Villa
Son Veri, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 142 m²
Wir präsentieren ein wunderbares Haus im Bau in der renommierten Gegend von Son Veri, Mallor…
$2,85M
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Villa in Bendinat, Spanien
Villa
Bendinat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Entdecken Sie die Verkörperung des rustikalen Charmes mit diesem charmanten Zuhause in Porta…
$691,337
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Villa in Costitx, Spanien
Villa
Costitx, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 000 m²
Diese Unterkunft befindet sich in Algaida, eine Kombination aus historischen Gebäuden, von d…
$3,95M
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Immobilienangaben in Balearische Inseln, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
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