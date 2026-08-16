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Villen in Guardamar del Segura, Spanien

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7 immobilienobjekte total found
Villa in Guardamar del Segura, Spanien
Villa
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
Dies ist ein riesiger Luxus 6-Zimmer-Mansion, kürzlich renoviert, zum Verkauf in der Nähe vo…
$1,05M
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Villa in Guardamar del Segura, Spanien
Villa
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern, Garten und Pool in Guardamar del Segura. Freistehend…
$674,321
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Villa in Guardamar del Segura, Spanien
Villa
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 100 m²
Dieses charmante Stadthaus mit 4 Schlafzimmern und 2 Bädern befindet sich in unmittelbarer N…
$291,244
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Guardamar del Segura, Spanien
Villa
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
$447,840
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Villa in Guardamar del Segura, Spanien
Villa
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
This rustic-style detached villa is located in Rojales, Ciudad Quesada, 36 km from Alicante …
$1,09M
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Villa in Guardamar del Segura, Spanien
Villa
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Moderne Villen mit 3 Schlafzimmern in El Raso Für Menschen, die Komfort und Qualität schätze…
$464,684
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Guardamar del Segura, Spanien
Villa
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Wonderful townhouse located in a privileged location, in a quiet urbanization in the town of…
$239,900
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