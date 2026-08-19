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Villen in el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Spanien

;
Aspe
36
202 immobilienobjekte total found
Villa in Aspe, Spanien
Villa
Aspe, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Op maat gebouwde nieuwbouwwilla’s in Aspe, Alicante Exclusieve, op maat gebouwde vi…
$435,512
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Villa in el Pinos Pinoso, Spanien
Villa
el Pinos Pinoso, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Maßgeschneiderte Neubauvillen in Pinoso (Alicante): geräumige Häuser inmitten der Natur …
$509,543
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Villa in Aspe, Spanien
Villa
Aspe, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Op maat gebouwde nieuwbouwwilla’s in Aspe, AlicanteExclusieve, op maat gebouwde villa’s op h…
$435,512
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Villa in Aspe, Spanien
Villa
Aspe, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Op maat gebouwde nieuwbouwwilla’s in Aspe, AlicanteExclusieve, op maat gebouwde villa’s op h…
$543,609
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Villa in Monforte del Cid, Spanien
Villa
Monforte del Cid, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
\"FONT DEL LLOP\" is een gerenommeerde golfbaan waar het een droom is om het hele jaar door …
$1,03M
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Villa in el Pinos Pinoso, Spanien
Villa
el Pinos Pinoso, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Maßgeschneiderte Neubauvillen in Pinoso (Alicante): geräumige Häuser inmitten der Natur …
$503,123
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LDV InvestLDV Invest
Villa in el Pinos Pinoso, Spanien
Villa
el Pinos Pinoso, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Maßgeschneiderte Neubauvillen in Pinoso (Alicante): geräumige Häuser inmitten der NaturNeuba…
$422,209
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Villa 15 zimmer in Elda, Spanien
Villa 15 zimmer
Elda, Spanien
Zimmer 15
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 806 m²
Luxuswohnung mit 13 Schlafzimmern, Pools, Tennisplatz und Gärten im Hinterland von Alicante …
$1,04M
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Villa in el Pinos Pinoso, Spanien
Villa
el Pinos Pinoso, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Maßgeschneiderte Neubauvillen in Pinoso (Alicante): geräumige Häuser inmitten der NaturNeuba…
$503,123
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Villa in el Pinos Pinoso, Spanien
Villa
el Pinos Pinoso, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Maßgeschneiderte Neubauvillen in Pinoso (Alicante): geräumige Häuser inmitten der NaturNeuba…
$509,543
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Villa in Monforte del Cid, Spanien
Villa
Monforte del Cid, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ontdek deze prachtige villa in wederverkoop, gelegen op het exclusieve golfresort Font del L…
$917,485
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Villa in Aspe, Spanien
Villa
Aspe, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Op maat gebouwde nieuwbouwwilla’s in Aspe, Alicante Exclusieve, op maat gebouwde vi…
$543,609
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Villa in el Pinos Pinoso, Spanien
Villa
el Pinos Pinoso, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Maßgeschneiderte Neubauvillen in Pinoso (Alicante): geräumige Häuser inmitten der NaturNeuba…
$639,175
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Villa in Monforte del Cid, Spanien
Villa
Monforte del Cid, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Ontdek deze drie exclusieve nieuwbouwvilla\'s in het prestigieuze Font del Llop Golf Resort …
$2,75M
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Villa in el Pinos Pinoso, Spanien
Villa
el Pinos Pinoso, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Maßgeschneiderte Neubauvillen in Pinoso (Alicante): geräumige Häuser inmitten der Natur …
$395,026
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Villa in el Pinos Pinoso, Spanien
Villa
el Pinos Pinoso, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Maßgeschneiderte Neubauvillen in Pinoso (Alicante): geräumige Häuser inmitten der NaturNeuba…
$395,026
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Villa in el Pinos Pinoso, Spanien
Villa
el Pinos Pinoso, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Maßgeschneiderte Neubauvillen in Pinoso (Alicante): geräumige Häuser inmitten der Natur …
$422,209
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Villa in el Pinos Pinoso, Spanien
Villa
el Pinos Pinoso, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 283 m²
Maßgeschneiderte Neubauvillen in Pinoso (Alicante): geräumige Häuser inmitten der NaturNeuba…
$694,043
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Villa in Monforte del Cid, Spanien
Villa
Monforte del Cid, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ontdek deze schitterende villa in wederverkoop, gelegen op het exclusieve golfresort Font de…
$917,485
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Villa in el Pinos Pinoso, Spanien
Villa
el Pinos Pinoso, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Maßgeschneiderte Neubauvillen in Pinoso (Alicante): geräumige Häuser inmitten der Natur …
$639,175
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Villa in el Pinos Pinoso, Spanien
Villa
el Pinos Pinoso, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 283 m²
Maßgeschneiderte Neubauvillen in Pinoso (Alicante): geräumige Häuser inmitten der Natur …
$694,043
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Villa in La Romana, Spanien
Villa
La Romana, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 134 m²
Mediterrane Villa in einem typisch spanischen DorfFantastische Villa mit Neubau auf einem Gr…
$437,145
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Villa in Aspe, Spanien
Villa
Aspe, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Neubauvillen in der Gemeinde Aspe. Neubauvillen mit verschiedenen Modellen zur Auswahl …
$601,559
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Villa in el Pinos Pinoso, Spanien
Villa
el Pinos Pinoso, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Nieuwbouwwoningen in Pinoso op landelijke percelen U kunt kiezen uit villa's met traditione…
$417,702
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Villa 7 zimmer in Aspe, Spanien
Villa 7 zimmer
Aspe, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Atemberaubende Villa mit privatem Pool, großer Terrasse und Garten in einer privilegierten G…
$426,834
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Villa in el Pinos Pinoso, Spanien
Villa
el Pinos Pinoso, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Neubauvillen auf großzügigen Grundstücken in Pinoso, Alicante Ruhiges Leben am Mitt…
$558,118
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Villa in el Pinos Pinoso, Spanien
Villa
el Pinos Pinoso, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Nieuwbouwwoningen in Pinoso op landelijke percelen U kunt kiezen uit villa's met tr…
$569,622
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Villa in el Pinos Pinoso, Spanien
Villa
el Pinos Pinoso, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
NIEUWBOUW VILLA'S IN PINOSO Je kunt villa's kiezen met traditionele Spaanse accenten of sup…
$458,624
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Villa in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Villa
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
Entdecken Sie diese atemberaubende neue Villa in der malerischen Gemeinde Hondon de las Niev…
$448,525
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Villa in Monforte del Cid, Spanien
Villa
Monforte del Cid, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Gelegen in de charmante gemeente Monforte del Cid, biedt deze exclusieve collectie van 6 vri…
$641,029
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Immobilienangaben in el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Spanien

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