Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Torrevieja
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Torrevieja, Spanien

;
115 immobilienobjekte total found
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Wij presenteren deze prachtige geschakelde villa, gelegen in een van de meest gewilde gebied…
$761,923
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 146 m²
Objektbeschreibung: Im charmanten Städtchen Torrevieja an der Costa Blanca bieten wir Ihnen …
$376,657
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Villa 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 1
Bezugsfertige Traumvilla mit Dachterrasse, privatem Pool und Garten in Strandnähe LUXUS H…
$499,175
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Nieuwbouw gelijkvloerse villa's met privé zwembad in Torrevieja Moderne villa's in …
$835,859
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
Diese exklusiven Villen befinden sich in der begehrten Gegend von Aguas Nuevas in Torrevieja…
$693,175
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Torrevieja, Spanien
Villa 5 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 407 m²
Etagenzahl 2
Exklusive schlüsselfertige Villa mit privatem Pool, großer Terrasse und atemberaubender Auss…
$1,85M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Nieuwe woningen in Scandinavische stijl in Aguas Nuevas Torrevieja Exclusief nieuw …
$628,489
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 165 m²
Willkommen in Ihrem neuen Zuhause in malerischen Los Balcones! Dieses private und exquisite …
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Villa 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 340 m²
Einstöckige Luxusvillen mit 3 Schlafzimmern in Torrevieja mit Panoramablick auf den See Luxu…
$668,400
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Unglaublich schönes und komplett renoviertes Doppelhaus mit villenartigem Flair im beliebten…
$541,945
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
NEU VILLA IN TRAVELNeue Villen in Torreta, Torrevieja.Schöne Villen mit Neubau auf 2 Etagen …
$509,463
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Altes Haus zum Renovieren im Zentrum von Torrevieja. Großes Haus mit 4 Schlafzimmern zum Ren…
$482,372
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 159 m²
$546,723
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Villa 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Elegante Villen mit 3 Schlafzimmern und privatem Pool in Aguas Nuevas Torrevieja Aguas Nueva…
$570,473
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 243 m²
Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern am Meer an den Stränden von Orihuela. Große Luxusvilla mit 4 …
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Torrevieja, Spanien
Villa 5 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 466 m²
Erstaunliche neue Kollektion von Premium-Luxusvillen mit großem privatem Pool, großen Terras…
$740,075
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 295 m²
WOHNUNG IN EINER KONSOLIDIERTEN URBANISIERUNG AN DER KÜSTE Es besteht aus 3 Doppelzimm…
$871,967
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Einstöckige Villen mit privatem Pool in TorreviejaModerne Villen in der exklusiven Gegend vo…
$821,528
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 520 m²
Entdecken Sie eine ewige Wohnung in dieser charmanten freistehenden Villa, die 1989 gebaut w…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 238 m²
2 NEU GEBAUTE VILLEN IN TORREVIEJA 2 neue schöne Villen in Torrevieja. V…
$871,967
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 239 m²
$757,719
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
Dieses Projekt schlägt den Bau von 3 einzelnen Häusern auf zwei Grundstücken von 385 m2 und …
$879,939
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Nieuwe villa's te koop in Torrevieja - 2 km van de zee Ontdek deze prachtige nieuwe villa's…
$679,459
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 728 m²
Entdecken Sie diese luxuriöse freistehende Villa zum Verkauf in La Veleta, Torrevieja (Costa…
$2,89M
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
Objektbeschreibung: Nur wenige Schritte vom Meer entfernt und mit direktem Zugang zum Strand…
$508,070
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in La Mata, Spanien
Villa
La Mata, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 129 m²
$920,133
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 295 m²
Der Preis beinhaltet: Möbel, eine voll ausgestattete Küche, Klimaanlage und Fußbodenheizung …
$871,101
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
$705,008
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 154 m²
SCHÖNE VILLA IN LOS ALTOS, TORREVIEJA Schlüsselfertig Neue Villa in Los Altos, nur wen…
$639,485
Eine Anfrage stellen
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese exklusive Kollektion von freistehenden Häusern befindet sich im charmanten Torrevieja …
$899,446
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen