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Villen in Lloret de Mar, Spanien

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37 immobilienobjekte total found
Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 348 m²
Handel ist möglich!Haus zu verkaufen, mit einer Fläche von 348 m2, gebaut 2001, auf der Süds…
$904,998
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 224 m²
Schönes einstöckiges Haus mit Meerblick in der Urbanisation Cala Caneias in Lloret de Mar.Ta…
$1,04M
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 408 m²
Haus mit einer touristischen Lizenz, komplett renoviert in der Urbanisation von Rock Gross, …
$975,587
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TekceTekce
Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 7
Das Haus mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge, befindet sich in einer der besten …
$1,10M
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Eine einmalige Gelegenheit an der Costa Brava.Ein charmantes Haus zum Verkauf in Cala Cañell…
$990,863
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Villa in Serrabrava, Spanien
Villa
Serrabrava, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 397 m²
Haus mit Meerblick, vielseitigen Räumen und Energieeffizienz in Lloret de MarRas in einer ru…
$798,056
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 440 m²
Luxus und neues Haus im klassischen Stil in der Elite Urbanisation La Mongoda in Lloret de M…
$2,66M
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 681 m²
Luxus- und exklusive Jugendstil-Eigenschaft mit fantastischem Meerblick, in der prestigeträc…
$2,80M
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Familienhaus in Lloret Residence mit einem großen Grundstück und einem privaten Pool. Entde…
$487,914
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Wir bieten ein charmantes Haus mit Meerblick, in der Urbanisation La Montgoda in Lloret de M…
$739,023
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Häuser zu Beginn des Baus zu einem besonderen Preis nur im Anfangsstadium können diese Geleg…
$1,01M
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Ein Einfamilienhaus mit zwei völlig unabhängigen Wohnungen in Mas Bael ist eine großartige O…
$486,128
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Villa 5 zimmer in Serrabrava, Spanien
Villa 5 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 877 m²
Etagenzahl 2
AUSGEZEICHNETES HAUS MIT SCHÖNEM MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Dieses fantastische Haus hat…
$1,50M
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 492 m²
Villa im Jugendstil in der ersten Linie des Meeres in der Stadt Lloret de Mar an der Costa B…
Preis auf Anfrage
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 442 m²
Haus in der Urbanisation von Roca Grossa Stadt Lloret de Mar an der Costa Brava. Die Entfern…
$1,51M
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Villa in Serrabrava, Spanien
Villa
Serrabrava, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Haus mit Meerblick in der Urbanisation von Lloret de Mar - Serra Brava an der Costa Brava. D…
$1,85M
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Villa in Serrabrava, Spanien
Villa
Serrabrava, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 269 m²
Haus in der Urbanisation von Lloret de Mar - Sierra Brava. Die Entfernung zum Zentrum von Ba…
$754,080
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Villa 9 zimmer in Serrabrava, Spanien
Villa 9 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 209 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES HAUS MIT DOPPELGRUNDSTÜCK UND WUNDERSCHÖNEM BLICK AUF DAS MEER UND DEN BERG IN…
$694,566
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Villa 8 zimmer in Serrabrava, Spanien
Villa 8 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 474 m²
Etagenzahl 2
GROSSES HAUS MIT FABELHAFTEM MEERBLICK UND TOURISTISCHER LIZENZ IN LLORET DE MAR  Dieses …
$570,653
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Sonderangebot. 42 Baugrundstücke in Llorete de Mar an der Costa Brava. Das vorgestellte Proj…
$639,051
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Fläche 900 m²
Einzigartige Lage. Villa mit einer Fläche von 800 Quadratmetern. auf dem Gebiet von 1,5 Hekt…
$7,55M
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Villa 5 zimmer in Canyelles, Spanien
Villa 5 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 352 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS IN MONTGODA, LLORET DE MAR  Diese wunderschöne Luxusvilla wurde kom…
$1,41M
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Elite Villa mit Panoramablick auf das Meer in der angesehenen Gegend von Lloret de MarEinzig…
$6,94M
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Haus mit einer touristischen Lizenz in der Urbanisierung von Lloret de Mar - Condado del Har…
$800,557
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Haus zur Renovierung in der ersten Linie des Meeres in der Elite Urbanisation von Lloret de …
$3,20M
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 245 m²
Haus mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge in der besten Urbanisation von Lloret d…
$1,10M
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Villa 6 zimmer in Canyelles, Spanien
Villa 6 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Exklusives Anwesen mit eigenem Pool und herrlichem Meerblick in Cala Canyelles, Lloret de Ma…
$1,93M
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Villa 7 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Villa 7 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS IM MEDITERRANEN STIL MIT PANORAMABLICK AUF DAS MEER  Dieses fabelhafte Haus …
$1,03M
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 490 m²
Wir bieten eine charmante Villa im klassischen Stil mit einer touristischen Lizenz, in der U…
$1,51M
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 332 m²
Ein Haus mit einer touristischen Lizenz, befindet sich in der prestigeträchtigen Urbanisieru…
$905,129
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