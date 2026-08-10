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Villen in Katalonien, Spanien

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264 immobilienobjekte total found
Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 354 m²
$1,43M
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Villa in Vallromanes, Spanien
Villa
Vallromanes, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 540 m²
Nur 20 km von Barcelona entfernt, in einer exklusiven Wohngegend des renommierten Golfclubs …
$1,51M
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Villa 6 zimmer in Premia de Dalt, Spanien
Villa 6 zimmer
Premia de Dalt, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 364 m²
Etagenzahl 2
Villa in Premià de Dalt in der Nähe der Küste und von Naturparks Die Gegend um Premià de Dal…
$2,58M
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TekceTekce
Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Wir bieten ein charmantes Haus mit Meerblick, in der Urbanisation La Montgoda in Lloret de M…
$739,023
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Villa 5 zimmer in Peralada, Spanien
Villa 5 zimmer
Peralada, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Discover this spectacular newly built Villa located on the exclusive Peralada golf course in…
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Scat Realty
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Villa in Martorell, Spanien
Villa
Martorell, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 460 m²
Haus in der Stadt Martorel in der Provinz Barcelona. Die Gesamtfläche beträgt 460 Quadratmet…
$936,890
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Haus zum Verkauf in der Urbanisation von Blanes.Das Hotel liegt in einer sehr ruhigen Gegend…
$564,884
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 349 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Eckvilla aus dem Jahr 1996 in d…
$1,37M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 119 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen des malerischen San Javier erwartet Sie ein Wohnprojekt mit 27…
$398,464
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Häuser zu Beginn des Baus zu einem besonderen Preis nur im Anfangsstadium können diese Geleg…
$1,01M
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
Objektbeschreibung: Dieses außergewöhnliche Haus mit einer Gesamtfläche von 360 m² (255 m² W…
$846,022
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Calella, Spanien
Villa
Calella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 283 m²
Exklusives Haus in Calella Dieses eindrucksvolle, 2006 erbaute Zweifamilienhaus bietet eine …
$741,268
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Villa in Sant Hilari Sacalm, Spanien
Villa
Sant Hilari Sacalm, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 417 m²
Manor und Nebengebäude auf einem Grundstück von 4,207 m2. Charmante Finca zum Verkauf, beste…
$1,23M
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Villa in Sant Pol de Mar, Spanien
Villa
Sant Pol de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 641 m²
Eine wirklich einzigartige Immobilie, in der Privatsphäre, atemberaubender Meerblick und pri…
$2,05M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 9
Fläche 706 m²
$3,46M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 7
Fläche 900 m²
$11,70M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 900 m²
Modernes großes Haus in der Elite-Bereich von Pedralbes in Barcelona. Das Anwesen bietet ein…
$10,47M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Schöne Villa mit Meerblick und touristische Lizenz. Diese prächtige neu gebaute Villa in Ca…
$1,69M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 674 m²
Modernes, neu gebautes Einfamilienhaus (Bau vollendet 2025), befindet sich in einem der reno…
$2,54M
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Ein Einfamilienhaus mit zwei völlig unabhängigen Wohnungen in Mas Bael ist eine großartige O…
$486,128
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 214 m²
$2,11M
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 224 m²
Schönes einstöckiges Haus mit Meerblick in der Urbanisation Cala Caneias in Lloret de Mar.Ta…
$1,04M
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 234 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eines der letzten verfügbaren Häuser dieses prest…
$710,156
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 654 m²
$1,70M
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Objektbeschreibung: Im charmanten Städtchen Orihuela bietet sich Ihnen die einmalige Gelegen…
$319,684
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Teia, Spanien
Villa
Teia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
In einer der ruhigsten und begehrtesten Wohngegenden von Teia gelegen, bietet dieses exklusi…
$2,85M
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Objektbeschreibung: In einem geschlossenen und sicherheitsüberwachten Bereich in Roldán bei …
$449,842
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 242 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Orihuela gelegen, bieten diese exklusiven Villen…
$1,14M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 1 216 m²
In einer der exklusivsten und Wohngegenden von Pedralbes ist diese neu gebaute Luxusvilla. D…
$23,47M
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Villa in Castell dAro, Spanien
Villa
Castell dAro, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 1 900 m²
$11,62M
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Immobilienangaben in Katalonien, Spanien

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