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Villen in Mazarron, Spanien

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34 immobilienobjekte total found
Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 207 m²
Neue Villen in Camposol Golf (Mazarron, Murcia) mit privatem Solarium und KellerExklusive Wo…
$430,151
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 101 m²
Moderne halfvrijstaande villa's met uitzicht op zee in Puerto de Mazarron Exclusieve nieuwe…
$338,952
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Neubau-Doppelhaushälften in Puerto de Mazarrón in Strandnähe Moderne Villen im medi…
$332,956
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Nieuwbouwwilla’s in Camposol Golf (Mazarrón-Murcia) met eigen dakterras en kelder Exclusiev…
$336,020
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Villa 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Luxuriöse Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool direkt am Golfplatz Bez…
$322,651
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Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Elegante freistehende Villa mit Dachterrasse, großem Keller und Gemeinschaftspool, gelegen i…
$429,675
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Nieuwbouwwilla’s in Camposol Golf (Mazarrón-Murcia) met eigen dakterras en kelder Exclusiev…
$429,036
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 101 m²
Moderne Villen mit Meerblick in Puerto de MazarronExklusive neue Häuser in der Nähe des Stra…
$347,057
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Villa 5 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 5 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 279 m²
Etagenzahl 1
Geräumige, brillante Villa mit großer Dachterrasse, großem Garten und privatem Pool neben ei…
$484,927
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Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Etagenzahl 1
Attraktive Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in einem Golfresort Li…
$386,029
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 62 m²
Neue Häuser nur 200 m vom Strand in Puerto de MazarronExklusives Leben an der Costa CalidaWi…
$286,277
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 80 m²
Neue Zweifamilienvillen mit privatem Pool im Country Club MazarronModerne Villen in einer ru…
$286,277
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
Luxuriöse Neubauvillen in erster Strandlinie in Puerto de Mazarrón Exklusives Wohne…
$922,671
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 156 m²
Neue Villen in Camposol Golf (Mazarron, Murcia) mit privatem Solarium und KellerExklusive Wo…
$336,893
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Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Etagenzahl 1
Hochwertige, geräumige Villa mit großer Dachterrasse und privatem Pool in einem Golfplatz mi…
$440,798
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 207 m²
In der charmanten Stadt Mazarron gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von 36 einzelnen W…
$430,151
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
Luxuriöse Neubauvillen in erster Strandlinie in Puerto de Mazarrón Exklusives Wohnen am Mee…
$922,671
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Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Attraktive Villa mit großer Dachterrasse, Garten und Parkplatz ohne Pool, gelegen an einem G…
$379,979
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 157 m²
In der charmanten Stadt Mazarron gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von 36 einzelnen W…
$336,893
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Neubauprojekt mit 4 Reihen- und Doppelhaushälften mit privatem Pool im Country Club von Maza…
$367,027
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 93 m²
Diese Villa befindet sich in der charmanten Stadt Mazarron und bietet eine einzigartige Gele…
$401,240
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 101 m²
Moderne halfvrijstaande villa's met uitzicht op zee in Puerto de Mazarron Exclusiev…
$338,952
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Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 182 m²
Luxus neue Villen auf der ersten Linie des Strandes in Puerto de MazarronExklusives Leben am…
$1,15M
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Neubauprojekt mit 4 Reihen- und Doppelhaushälften mit privatem Pool im Country Club von Maza…
$367,027
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Neue freistehende Villen mit privatem Pool im Country Club MazarrónModerne Villen in einer r…
$349,600
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Neubau von 4 Doppelhaushälften und Reihenhäusern mit privaten Swimmingpools im Mazarrón Coun…
$306,991
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Villa in Mazarron, Spanien
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Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Neubau-Doppelhaushälften in Puerto de Mazarrón in Strandnähe Moderne Villen im mediterranen…
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Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Neubau von 4 Doppelhaushälften und Reihenhäusern mit privaten Swimmingpools im Mazarrón Coun…
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Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Nieuwbouwwilla’s in Camposol Golf (Mazarrón-Murcia) met eigen dakterras en kelder E…
$335,277
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Villa 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Charmante freistehende Villa mit großzügiger Dachterrasse, Keller und Gemeinschaftspool in e…
$336,520
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