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Villen in Adeje, Spanien

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59 immobilienobjekte total found
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Diese neu erbaute, freistehende Villa direkt am Meer mit traumhaftem Ausblick befindet sich …
$2,08M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht…
$2,56M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Wir freuen uns, dieses schöne Haus in der ruhigen Gegend von Costa Adeje - Sueño Azul, nur w…
$633,444
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Suchen Sie nicht weiter! Es ist ein idealer Ort, um auf Teneriffa zu leben oder Ihren Urlaub…
$1,88M
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Exklusive Premium-Villa zum Verkauf, in einer der angesehensten Gegenden im Süden Teneriffas…
Preis auf Anfrage
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Separate Villa in der Wohnanlage Las Mimosas in Torviscas Alto. Im Erdgeschoss befindet sich…
$402,369
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Modern villa with pool, garden and ocean views in Madroñal Layout
$4,19M
MwSt.
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Exklusive Doppelhaushälfte mit Meerblick in Playa Paraíso – Süd-Teneriffa VYM Canarias präse…
$1,57M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$2,19M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Wir freuen uns, Ihnen eine exklusive Villa in Siam Gardens vorstellen zu dürfen – einer luxu…
$2,85M
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 564 m²
Zum Verkauf zweistöckige Villa in der Gegend von Roque del Conde, Costa Adeje . Die Villa ve…
$874,715
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Exklusiver Bungalow im 5★-Resort Royal Hideaway Corales Villas, Costa Adeje, Teneriffa Entde…
$1,28M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Wir freuen uns, Ihnen diese attraktive Kapitalanlage unter Marktwert in der ruhigen Gegend v…
$518,911
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Zu verkaufen Villa in der Elite von El Madroñal, Costa Adeje. Die Villa ist komplett renovie…
$927,198
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 248 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,62M
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Zu verkaufen ist eine Villa mit einer Wohnfläche von 260 m2, eine Terrassenfläche von 400 m2…
$810,569
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Zu verkaufen Villa in La Caleta, 3 zu Fuß vom Meer und 10 Minuten vom besten Strand von Play…
$991,344
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Luxuriöse moderne Villa mit 3 Schlafzimmern und Panoramablick auf den Ozean, La Gomera und d…
$2,12M
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Villa AQUAstar- minimalistisch, ästhetisch, nah am Sternenhimmel, toller Meerblick, Teneriff…
$2,66M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 199 m²
Im Verkauf befindet sich eine angrenzende Villa im südlichen Teil der Insel Teneriffa, die 2…
$851,389
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 135 m²
Zum Verkauf steht eine schöne Villa mit einem riesigen beheizten Pool und Meerblick. Die …
$1,04M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Freistehende zweistöckige Villa in der exklusiven Gegend República de Panamá in Playa de Las…
$1,42M
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 119 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$1,15M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Продается современная вила на юге Тенерифе в туристической зоне Callao Salvaje. Город распол…
Preis auf Anfrage
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Zum Verkauf eine schöne Villa mit 5 Schlafzimmern in der prestigeträchtigen Gegend von Costa…
Preis auf Anfrage
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Wir bieten Ihnen eine Villa auf dem größten Grundstück im Zentrum einer Anlage mit 24 Villen…
$4,10M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Zu verkaufen ist eine neue moderne Villa im Süden der Insel Teneriffa in der Stadt Callao Sa…
$670,615
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Exklusive Villa zum Verkauf in Madroñal de Fañabé, Adeje VYM Canarias präsentiert diese wun…
$3,02M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Royal villas – corales residences | teneriffa In einer der exklusivsten und gefragtesten La…
$4,07M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$1,85M
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