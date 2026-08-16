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Villen in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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Adeje
59
Arona
9
Los Cristianos
4
San Miguel de Abona
3
86 immobilienobjekte total found
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Diese neu erbaute, freistehende Villa direkt am Meer mit traumhaftem Ausblick befindet sich …
$2,08M
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Villa in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Villa
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Wir freuen uns, eine einzigartige Villa zu verkaufen, umgeben von Gärten und auf der ersten …
$3,43M
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Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 545 m²
Moderne Eckvilla in einer der besten Residenzen der Stadt Los Cristianos - Mesetas del Mar. …
$1,03M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa in El Sauzal, Spanien
Villa
El Sauzal, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 780 m²
Air conditioning, Terras, garage, uitzicht op de bergen
$3,20M
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Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 214 m²
Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$922,513
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Villa in Santa Ursula, Spanien
Villa
Santa Ursula, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Exklusive freistehende Villa mit Meerblick in Santa Úrsula (Cuesta de la Villa) — eine selte…
$660,016
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht…
$2,56M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Wir freuen uns, dieses schöne Haus in der ruhigen Gegend von Costa Adeje - Sueño Azul, nur w…
$633,444
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Suchen Sie nicht weiter! Es ist ein idealer Ort, um auf Teneriffa zu leben oder Ihren Urlaub…
$1,88M
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Exklusive Premium-Villa zum Verkauf, in einer der angesehensten Gegenden im Süden Teneriffas…
Preis auf Anfrage
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Villa in Kanarische Inseln, Spanien
Villa
Kanarische Inseln, Spanien
die Einzigartige Villa des Architekten, die unmittelbar auf der Nordküste Teneriffa märchenh…
Preis auf Anfrage
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Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 140 m²
Eine exklusive Immobilie steht zum Verkauf, inklusive der Option, die Unternehmensanteile zu…
$1,74M
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Villa in Garachico, Spanien
Villa
Garachico, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 95 m²
Entdecken Sie diese malerische Finca mit großem Haus und Obstgarten an der Nordküste von Gar…
$756,050
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Separate Villa in der Wohnanlage Las Mimosas in Torviscas Alto. Im Erdgeschoss befindet sich…
$402,369
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Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 253 m²
Zum Verkauf steht eine separate Villa im Gebiet Valle San Lorenzo, Gemeinde Arona. Fläche 1 …
$688,109
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Villa in Granadilla de Abona, Spanien
Villa
Granadilla de Abona, Spanien
Rustikales Land mit landwirtschaftlicher Infrastruktur in Granadilla de Abona Ausgezeichnete…
$377,517
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Villa in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Villa
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Herrliche Villa mit eigenem Pool und Garten. Das Hotel liegt an der Südküste von Teneriffa i…
Preis auf Anfrage
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Modern villa with pool, garden and ocean views in Madroñal Layout
$4,19M
MwSt.
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Villa in Santiago del Teide, Spanien
Villa
Santiago del Teide, Spanien
Willkommen in dieser prächtigen Villa in einer malerischen Ecke von Teneriffa, in der presti…
Preis auf Anfrage
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Exklusive Doppelhaushälfte mit Meerblick in Playa Paraíso – Süd-Teneriffa VYM Canarias präse…
$1,57M
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Villa in El Bebedero, Spanien
Villa
El Bebedero, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Zum Verkauf steht eine Luxusvilla mit herrlichem Blick auf das Meer und den Teide-Vulkan im …
$583,143
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$2,19M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Wir freuen uns, Ihnen eine exklusive Villa in Siam Gardens vorstellen zu dürfen – einer luxu…
$2,85M
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 564 m²
Zum Verkauf zweistöckige Villa in der Gegend von Roque del Conde, Costa Adeje . Die Villa ve…
$874,715
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Villa in Puerto de la Cruz, Spanien
Villa
Puerto de la Cruz, Spanien
Fläche 699 m²
Zum Verkauf eine schöne Villa mit Panoramablick auf den Ozean. Ideal für diejenigen, die ein…
Preis auf Anfrage
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Exklusiver Bungalow im 5★-Resort Royal Hideaway Corales Villas, Costa Adeje, Teneriffa Entde…
$1,28M
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Villa in El Cantillo, Spanien
Villa
El Cantillo, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Garten, Terrasse, Privater Pool
$1,38M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Wir freuen uns, Ihnen diese attraktive Kapitalanlage unter Marktwert in der ruhigen Gegend v…
$518,911
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Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Villa zum Verkauf in Los Christianos. Die Gesamtfläche beträgt 335m2, inklusive Innen- und T…
$670,615
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Zu verkaufen Villa in der Elite von El Madroñal, Costa Adeje. Die Villa ist komplett renovie…
$927,198
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Immobilienangaben in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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