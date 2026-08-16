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Villen in Alicante, Spanien

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16 immobilienobjekte total found
Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 548 m²
San Juan beach is Alicante's most famous beach, with sands stretching from the beaches at El…
$1,61M
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Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 126 m²
Price reduced for a quick sale! Luxurious Seaside Villa in Alicante!Location: The most pr…
$5,70M
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Villa 9 zimmer in Alicante, Spanien
Villa 9 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 786 m²
Stockwerk 2/2
Schlüsselfertige Luxus High-End-Villa mit großer Dachterrasse, Garten, großem Privatpool und…
$2,78M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 559 m²
Der Strand von San Juan ist der berühmteste Strand von Alicante, mit Sand von den Stränden v…
$1,85M
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Villa 10 zimmer in Alicante, Spanien
Villa 10 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 3
Villa mit einem 1,2 Hektar großen Grundstück in Spanien — 1,75 Mio. €, zahlbar in Euro in Sp…
$2,04M
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Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 101 m²
Two bedroom apartment in Playa de San Juan (PAU5), located within walking distance of the be…
$604,084
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Exklusive Villa in Calpe, Alicante mit privatem Pool und erstklassiger Lage Diese Luxusvill…
$1,16M
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Villa 3 zimmer in Alicante, Spanien
Villa 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 231 m²
Exquisite Drei-Zimmer-Villa in Alicante, Spanien Willkommen in Ihrem luxuriösen Refugium …
$397,251
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Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
The houses are located just 10 minutes from the center of Alicante and are also perfectly co…
$509,704
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Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Semi-detached villas for sale in Alicante, Costa Blanca Homes with 4, and 5 bedrooms, locate…
$654,272
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Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 119 m²
Semi-detached villas for sale in Alicante, Costa Blanca Homes with 4, and 5 bedrooms, locate…
$561,583
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Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 676 m²
Mansión im Strand von 2002 umgegestaltetem Alicante mit Luxus-Materialien, gute Lösungen von…
$3,60M
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Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 163 m²
Semi-detached houses in Cabo Huertas, Costa Blanca 9 homes located in a unique environment, …
$1,45M
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Villa 6 zimmer in Alicante, Spanien
Villa 6 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Hier ist eine Beschreibung der Villa 131,73 m², einer luxuriösen Unterkunft im Herzen Spanie…
$220,748
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Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 720 m²
Villa zu verkaufen im Stadtteil Vistahermosa, Alicante Diese majestätische Villa von 769 m2 …
$1,84M
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Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 616 m²
Eine Sammlung von 12 exklusiven Einfamilienhäusern in Alicante, die Luxus und Privatsphäre u…
$1,56M
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Immobilienangaben in Alicante, Spanien

mit Garage
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