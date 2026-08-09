Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Benidorm
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Benidorm, Spanien

;
52 immobilienobjekte total found
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 205 m²
Neue minimalistische Villa in Benidorm mit privatem PoolModerne eingeschossige Villa nahe de…
$703,112
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 200 m²
Dieses Haus befindet sich auf einem 1700 m2 Dorfgrundstück in Beniudorm. Das Haus ist völlig…
$457,591
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 318 m²
Objektbeschreibung: In der pulsierenden Stadt Benidorm gelegen, bieten diese exklusiven Vill…
$2,28M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
TekceTekce
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 344 m²
Gelegen in de levendige stad Benidorm, bieden deze exclusieve villa's een ongeëvenaarde woon…
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 7
Fläche 310 m²
Ein freistehendes Haus mit einer Gästewohnung, getrennt von der Hauptunterkunft, mit herrlic…
$1,86M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Luxe mediterrane villa in de meest exclusieve wijk van Benidorm. Wij presenteren u deze p…
$1,81M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 600 m²
Beeindruckende Villa in einem der besten Gegenden von Benidorm. Planta 1: große Küche mit Es…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Gelegen in de levendige stad Benidorm, bieden deze exclusieve villa's een ongeëvenaarde leve…
$1,25M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Luxe nieuwbouwwilla’s in Rincón de Loix, Benidorm, met privézwembad Exclusieve mode…
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Nieuwbouw minimalistische villa in Benidorm met privézwembad Moderne gelijkvloerse villa vl…
$703,112
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 9
Fläche 430 m²
Dieses fantastische Hotel besteht aus 2 Hütten, jedes mit einem separaten Eingang, hat eine …
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 1 051 m²
Große Villa bestehend aus mehreren Etagen mit der Fähigkeit, Finisharbeiten zu Ihrem Geschma…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Dieses Haus befindet sich zwischen Alphas del Pi und Benidorm mit einem rustikalen Grundstüc…
$487,050
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 318 m²
Objektbeschreibung: In der pulsierenden Stadt Benidorm gelegen, bieten diese exklusiven Vill…
$2,28M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 226 m²
Gelegen in de levendige stad Benidorm, bieden deze exclusieve villa's een omgeving van luxe …
$1,43M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 503 m²
Gelegen in de bruisende stad Benidorm, biedt deze exclusieve villa een uitzonderlijke wooner…
$3,46M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 318 m²
Diese exklusiven Villen befinden sich in der lebhaften Stadt Benidorm und bieten ein einziga…
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 127 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein exklusives, luxuriöses Doppelhaus in einer pr…
$448,700
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Gelegen in de charmante gemeente Alfaz del Pi, omvat dit exclusieve vastgoedaanbod drie onaf…
$686,116
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Luxe nieuwbouwwilla’s in Rincón de Loix, Benidorm, met privézwembad Exclusieve mode…
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 226 m²
Gelegen in de bruisende stad Benidorm bieden deze exclusieve villa's een unieke kans om te g…
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 320 m²
Villa in der unteren Zone von Rincona de Loix. Das Grundstück von 1075 m2, eine nutzbare Woh…
$746,062
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 386 m²
Gelegen in het bruisende Benidorm, biedt deze exclusieve villa een ongeëvenaarde woonervarin…
$1,67M
Eine Anfrage stellen
Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Garage, Privater Pool, Bergblick
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 318 m²
Diese exklusiven Villen befinden sich in der belebten Stadt Benidorm und bieten ein einzigar…
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Gelegen in het prachtige Benidorm, bieden deze exclusieve villa's een unieke kans om te geni…
$1,67M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 386 m²
Objektbeschreibung: In der lebhaften Stadt Benidorm gelegen, bietet diese exklusive Villa ei…
$2,03M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Dachterrasse, Garage, Privater Pool, Bergblick
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 157 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein exklusives Luxushaus in einer prestigeträchti…
$637,085
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 332 m²
Gelegen in de bruisende stad Benidorm, biedt deze exclusieve villa een ongeëvenaarde woonerv…
$2,05M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen